Пермь: новости дня
12:39 | 26.04.2019
Пермский сетевой IT-университет выпустил первых студентов
На встрече студентам вручили сертификаты об окончании первой образовательной программы ИТ-университета «IoT за 24 часа» (IoT — Internet of things, в переводе с англ. «интернет вещей»). Занятия вели преподаватели физического факультета ПГНИУ и специалисты одного из ведущих производителей оборудования для спутникового мониторинга транспорта Galileosky. По итогам школы компания уже пригласила к себе стажеров.
Также в ходе встречи с Дмитрием Песковым слушатели IT-университета обсудили изменения рынка труда в связи с внедрением цифровых платформ в разных отраслях. «Цифровая экономика потенциально сокращает несколько миллионов рабочих мест, но при этом потенциально создает несколько миллионов новых рабочих мест. Надо понимать, что одномоментно никакие профессии не исчезнут и кардинально рынок труда не изменится. Это обусловлено не только ресурсами, необходимыми для внедрения технологий, но и возможностью социума эти технологии принять», — отметил Дмитрий Песков.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что Прикамье — это точка на карте России, где очень активно развивается цифровая экономика. Одним из основных ограничений для цифровизации является нехватка кадров, для подготовки специалистов в регионе ведется серьезная работа. Для этого, в том числе, создан IT-университет.
Отметим, уже с 13 мая в IT-университете стартует демо-школа «Аналитика IoT», в результате обучения в которой студенты научатся обеспечивать обработку и анализ данных. Предприятия могут использовать аналитику Интернета вещей для формирования эффективных управленческих решений в таких областях деятельности, как безопасность, снижение издержек, энергосбережение и другие. Образовательный модуль разработали преподаватели Высшей школы экономики и компании Simpl — ключевым поставщиком ИТ-решений для крупнейших российских предприятий нефтегазовой отрасли и топливно-энергетического комплекса.
Подать заявку на обучение могут студенты вузов и сузов и молодые специалисты. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Обучение в сетевом университете бесплатное.
Пермский сетевой ИТ-университет —это проект сетевого образовательного взаимодействия вузов Пермского края, органов власти, IT-компаний и предприятий. В нем участвуют ПНИПУ, ПГНИУ, Пермский филиал НИУ «ВШЭ», правительство Пермского края, краевые министерство образования и министерство информационного развития и связи. Для бизнеса – это возможность получить стажеров и сотрудников, которые владеют не только теорией, но и практикой. Проект уже поддержали ведущие пермские IT-компании, многие из которых вышли за пределы пермского рынка: Galileosky, INSYTE Electronics, ЭР-Телеком Холдинг, ITPS, СВАН, Lykke, ПНППК, EAE-Консалт, ИВС, PARMA Technologies, Macrosсop, Квантек, RealtimeBoard, Пермэнерго.
© «Вечерние Ведомости»
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