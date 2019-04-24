В Перми в сентябре откроется «Точка кипения»

12:32 | 26.04.2019

В рамках Координационного совета по развитию цифровой экономики стало известно об открытии «Точки кипения». Планируется, что пространство для коллективной работы представителей сферы образования, науки и бизнеса заработает в сентябре 2019 года. Об этом в ходе заседания сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников.



Открытие такого пространства позволит выделить перспективные технологии и найти тех участников, которые будут эти технологии развивать. Специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков отметил, что у Пермского края высокий потенциал по реализации Национальных технологических инициатив, открытие «Точки кипения» призвано усилить работу в этом направлении. В случае эффективного взаимодействия всех сторон-участников рынка НТИ за полгода Пермский край может подняться в пятерку регионов-лидеров в этом направлении.



«Точка кипения» – пространство, в котором находятся и пересекаются люди с разной специализацией и компетенциями, реализует Агентство стратегических инициатив. Такие площадки открыты уже более чем в 10 городах России – Москве, Челябинске, Новосибирске, Иваново и других. На сегодняшний день в Перми уже есть активные сообщества предпринимателей, ученых, общественников, готовых объединиться для совместного генерирования проектов развития районов, города и края.



По словам руководителя направления «Экосистема НТИ в Пермском крае» Агентства инвестиционного развития Пермского края Николая Косвинцева, ключевыми направлениями работы пермской «Точки кипения» могут стать образование и наука – в части акселерации стартапов и технологических предпринимателей. При этом, подчеркнул Николай Косвинцев, в результате постоянного пересечения людей разных сфер деятельности, с разным уровнем опыта и компетенций, благодаря такой «Точке кипения» будут образовываться команды, способные к запуску бизнес-инициатив как в традиционном, так и в наукоемком, технологическом предпринимательстве.