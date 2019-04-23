Салют 9 мая жители и гости Перми смогут наблюдать с набережной Камы

16:44 | 25.04.2019

25 апреля состоялось заседание антитеррористической комиссии (АТК) при губернаторе Пермского края, в ходе которого обсудили вопросы обеспечения безопасности во время предстоящих праздников.



Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что во время проведения таких мероприятий на краевые власти и правоохранительные органы ложится большая ответственность. «Задачи обеспечения безопасности и порядка – это задачи совместные», — отметил губернатор.



Заседание начали с обсуждения ближайших выходных, 27 и 28 апреля, в которые состоятся пасхальные праздничные мероприятия. По данным краевого ГУ МВД, планируется, что в мероприятиях примут участие свыше 34,6 тысячи прикамцев. Богослужения, литургии и крестные ходы пройдут в 175 церквях и храмах по краю, 34 из них – в Перми. По словам начальника ГУ МВД по Пермскому краю Михаила Давыдова, безопасность населения в эти два дня будут обеспечивать 1726 сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.



Также участники комиссии обсудили меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, приуроченных к 1 и 9 мая. Ранее на заседании правительства Пермского края сообщалось, что в майских праздниках примут участие свыше 530 тысяч жителей Прикамья. С 30 апреля по 10 мая сотрудники правоохранительных органов будут переведены на усиленный режим несения службы. Обеспечивать правопорядок во время праздников и в ходе их подготовки будут свыше 3 тысяч силовиков.



По словам Михаила Давыдова, во время массовых мероприятий там должны находиться и сами организаторы или их представители, чтобы объяснять участникам праздничных мероприятий порядок их проведения.



Министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов, в свою очередь, доложил, что подготовка к праздникам проведена во всех муниципальных образованиях. Представители ведомства провели проверку нескольких территорий.



В ходе заседания АТК мэр Перми Дмитрий Самойлов также сообщил, что в этом году изменится место проведения праздничного салюта 9 мая – запускать его будут с правого берега Камы. «Оптимальные места для просмотра фейерверка – центральная набережная Камы, Соборная площадь», — отметил он.



Напомним, ранее на заседании правительства Пермского края также обсудили правила безопасности, которые необходимо соблюдать жителям края, отправляющимся в праздники на природу и дачные участки. Их можно найти на сайте краевого министерства здравоохранения http://minzdrav.permkrai.ru/about/news/10748/, там же опубликованы адреса и распорядок работы пунктов помощи при укусе клеща. Кроме того, на сайте ведомства с 29 апреля будет опубликована информация по графикам работы в краевых медучреждениях в период майских праздников.