Пермь: новости дня
14:53 | 25.04.2019
На время репетиций Парада Победы 3, 5 и 7 мая в центре Перми перекроют движение
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, движение всех видов транспорта будет прекращено по улицам:
- Екатерининской от улицы Газеты «Звезда» до улицы Куйбышева;
- Луначарского от улицы Куйбышева до улицы Газеты «Звезда»;
- Комсомольский проспект от улицы Пушкина до улицы Ленина;
- Октябрьская площадь;
- Комсомольский проспект (четная сторона) от улицы Ленина до улицы Советской.
С 15:00 1 мая до 23:00 10 мая на период работ по монтажу и демонтажу сценической конструкции будет ограничено движение всех видов транспорта на Октябрьской площади в районе дома №29 по Комсомольскому проспекту, а также запрещена остановка и стоянка на Октябрьской площади в районе домов №29 и №34 по Комсомольскому проспекту.
Кроме того, с 17:30 2 мая по 15:30 3 мая, с 17:30 4 мая до 15:30 5 мая и 7 мая будет запрещена стоянка для всех видов транспортных средств по Комсомольскому проспекту (четная и нечетная сторона) от улицы Пушкина до улицы Екатерининской и на Октябрьской площади.
3 и 5 мая с 09:30 до 15:30, а также 7 мая с 19:00 до 00:00 маршруты общественного транспорта будут изменены следующим образом:
- автобусы №7, №41 в направлении центра города от Коммунального моста будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова»;
- автобус №10 в прямом направлении будет следовать от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования;
- автобус №14 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Николая Островского и Пушкина по улицам Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;
- автобус №33 в направлении центра города будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Сибирской и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Сибирской, Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;
- автобус №60 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Попова и Ленина по улицам Попова, Пушкина, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения Комсомольского проспекта и улицы Пушкина по улицам Пушкина, Попова и далее по маршруту следования;
- автобус №68 в прямом направлении будет следовать от пересечения улиц Ленина и Борчанинова по улицам Борчанинова, Пушкина, Николая Островского, далее по маршруту следования, в обратном направлении от пересечения улиц Екатерининской и Сибирской по улицам Сибирской, Пушкина, Попова, Ленина и далее по маршруту следования;
- троллейбусы №1 и №5 будут следовать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь».
© «Вечерние Ведомости»
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