В Перми перенесена легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха»

14:06 | 25.04.2019

Ежегодную легкоатлетическую эстафету «Мотовилиха», которую планировалось провести 25 апреля, перенесли на 16 мая. При этом программа и место проведения останутся прежними.



Напомним, 76-я легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха» начнется в 17.00 на стадионе «Трудовые резервы» (ул. Патриса Лумумбы, 2). Участники должны пройти регистрацию в день соревнований, она начнется с 16:00. В 17:30 стартует первый забег.