1 мая в Перми изменится движение общественного транспорта

14:00 | 25.04.2019

На время проведения праздничных мероприятий 1 мая для движения транспорта будет закрыт центр города. В связи с этим с 05:00 до 16:30 часов изменится работа общественного транспорта.



Как сообщили в городском департаменте дорог и транспорта, автобусные маршруты № 1, № 4, № 5, № 10, № 13, № 14, № 19, № 32, № 33, № 36, № 59, № 61, № 67, № 66, № 74 и № 77 будут следовать в объезд через улицы Сибирскую, Белинского и Куйбышева.



Автобусный маршрут № 2 начнет работу после 13:00 часов без изменения схемы движения. Маршрут № 3 до 13:00 будет следовать в объезд через улицы Сибирскую, Белинского, Куйбышева, а с 13:00 до 16:30 часов будет следовать в обоих направлениях по улицам Сибирской, Ленина, Попова и далее по маршруту следования. Автобусный маршрут № 68 начнет работу после 13:00 часов по измененной схеме движения по улицам Ленина, Сибирской, Луначарского. Движение автобусных маршрутов № 7, № 41 и № 60 в направлении центра города с 05:00 до 16:30 часов будет организовано до остановочного пункта «Улица Попова».



На период прохождения колонн по улице Белинского и Комсомольской площади движение трамвайных и троллейбусных маршрутов будет организовано с временной приостановкой. С 10:00 до 13:00 будет приостановлено движение трамваев на участке улицы Ленина от улицы «Газета «Звезда» до улицы Куйбышева и на улице Куйбышева от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Движение трамвайных маршрутов № 4, № 7 и № 11 будет организовано до конечных остановок через улицу Белинского на этот период.



Путь следования троллейбусных маршрутов № 5, 10 и 12 будет сокращен с 06:30 до 16:30 часов. Так, маршрут № 5 будет курсировать сообщением «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», маршруты № 10 и № 12 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый – Центральный рынок». Троллейбусный маршрут № 1 начнет работу после 16:30 часов без изменений схемы движения.



Также 1 мая на время прохождения шествия трудящихся в Орджоникидзевском районе города Перми по улице Академика Веденеева изменится работа автобусных маршрутов. Так, движение маршрута № 21 будет приостановлено на время прохождения трудящихся. Маршруты № 22, № 48 и № 77 будут следовать по Ленинскому переулку, улице Лянгасова и далее по маршруту следования. Маршруты № 44 и № 71 будут следовать до остановочного пункта «Станция Лодочная».