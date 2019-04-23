В Перми на Чусовском мосту залиты бетоном первые три участка

13:43 | 25.04.2019

В ночь на 25 апреля проведена заливка бетонной смесью трех участков Чусовского моста. Мост на три часа полностью закрыли, за это время подрядчики залили подготовленные поврежденные участки пролетного строения.



Чтобы ремонтный состав набрал прочность, требуется некоторое время, поэтому в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспорта. После высыхания залитых участков подрядчик укладывает гидроизоляцию, а затем щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь.



Напомним, работы будут вестись круглосуточно с 00.00 понедельника до 16.00 пятницы каждой недели. Движение по двум полосам будет организовано по выходным и праздничным дням: с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, 12 июня. Завершить работы планируется до 28 июня.