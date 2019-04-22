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Пермь: новости дня


19:58 | 24.04.2019

Дмитрий Песков: Пермский край может войти в топ-5 регионов страны по развитию НТИ

24 апреля на площадке «Кванториума Фотоника» состоялось второе заседание Координационного совета по развитию цифровой экономики Пермского края. Ключевой темой обсуждения стала реализация национальной технологической инициативы (НТИ) в Прикамье. Участие в мероприятии приняли специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, губернатор Пермского края Максим Решетников и эксперты в сфере информационных технологий.

Глава Прикамья отметил, что реализация национальной технологической инициативы стартовала с поручения президента достаточно давно. Пермский край в этом направлении пока не является лидером, при этом у региона есть высокий потенциал по развитию технологических инициатив.

«НТИ предполагает выделение перспективных технологий и поиск тех участников, которые будут эти технологии развивать. У нас действительно высокий потенциал – в регионе есть 75 компаний, которые соответствуют приоритетам НТИ, и некоторые из них, конечно, на слуху. Мы точно заявляемся по фотонике, очевидно, у нас перспективная робототехника, есть ряд интересных идей, которые появились в результате проведения научной реформы в России, когда на базе научного центра были объединены разные направления, и возникли новые направления на стыке наук, – подчеркнул Максим Решетников. – Мы понимаем, что сегодняшний разговор носит не прикладной характер. Этот разговор не о конкретных цифрах, а о том, в каких направлениях будет идти развитие. Нам важно, чтобы пермская экономика, пермский бизнес были на острие развития, чтобы перспективные направления видели и студенты».

Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что у Пермского края действительно высокий потенциал по реализации национальных технологических инициатив. «На федеральной карте потенциал Пермского края пока не проявлен. Мы понимаем, что если усилить работу в этом направлении, то за полгода Пермский край может подняться в пятерку регионов-лидеров в этом направлении, – оценил перспективы Прикамья федеральный эксперт. – Мы видели сегодня планы региона по повышению качества жизни, по благоустройству города. Это важно и для развития НТИ, потому что сейчас технологическое развитие неотделимо от комфорта. Важно, чтобы молодые перспективные кадры не хотели отсюда уезжать, чтобы они понимали, что могут жить здесь и отсюда решить глобальные вопрос».

Заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов представил технологии по реализации НТИ, которые используются регионами страны, и отметил наиболее удачные из них. В числе положительного примера приведен опыт Пермского края. В частности, по словам представителя РВК, на развитие технологичного бизнеса оказывают позитивное влияние наличие в регионе проектного офиса или единого окна для входа в НТИ. Также эксперт отметил организацию сотрудничества технологических компаний, вузов, научных институтов Пермского края с федеральными рабочими группами рынков НТИ. По его словам, это позволяет эффективно готовить кадры для развития промышленности.

О том, что бизнес ждет от науки, рассказал директор по развитию Форт-Телеком Владимир Макаренко. «От науки мы ждем кадры. Мы ждем таких людей, которых не нужно переобучать, адаптировать, которые придут со своими идеями и будут готовы создавать новые продукты. Наука сегодня выдает «полуфабрикаты», поэтому мы говорим об актуальности построения корпоративных университетов», - пояснил бизнесмен.

Напомним, в ноябре прошлого года правительство Пермского края и Российская венчурная компания, которая является Проектным офисом НТИ, заключили соглашение о сотрудничестве в Пермском крае. В начале этого года была подписана «дорожная карта» реализации НТИ.

© «Вечерние Ведомости»

 


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