Пермь: новости дня
19:58 | 24.04.2019
Дмитрий Песков: Пермский край может войти в топ-5 регионов страны по развитию НТИ
Глава Прикамья отметил, что реализация национальной технологической инициативы стартовала с поручения президента достаточно давно. Пермский край в этом направлении пока не является лидером, при этом у региона есть высокий потенциал по развитию технологических инициатив.
«НТИ предполагает выделение перспективных технологий и поиск тех участников, которые будут эти технологии развивать. У нас действительно высокий потенциал – в регионе есть 75 компаний, которые соответствуют приоритетам НТИ, и некоторые из них, конечно, на слуху. Мы точно заявляемся по фотонике, очевидно, у нас перспективная робототехника, есть ряд интересных идей, которые появились в результате проведения научной реформы в России, когда на базе научного центра были объединены разные направления, и возникли новые направления на стыке наук, – подчеркнул Максим Решетников. – Мы понимаем, что сегодняшний разговор носит не прикладной характер. Этот разговор не о конкретных цифрах, а о том, в каких направлениях будет идти развитие. Нам важно, чтобы пермская экономика, пермский бизнес были на острие развития, чтобы перспективные направления видели и студенты».
Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что у Пермского края действительно высокий потенциал по реализации национальных технологических инициатив. «На федеральной карте потенциал Пермского края пока не проявлен. Мы понимаем, что если усилить работу в этом направлении, то за полгода Пермский край может подняться в пятерку регионов-лидеров в этом направлении, – оценил перспективы Прикамья федеральный эксперт. – Мы видели сегодня планы региона по повышению качества жизни, по благоустройству города. Это важно и для развития НТИ, потому что сейчас технологическое развитие неотделимо от комфорта. Важно, чтобы молодые перспективные кадры не хотели отсюда уезжать, чтобы они понимали, что могут жить здесь и отсюда решить глобальные вопрос».
Заместитель генерального директора, директор по развитию инновационной инфраструктуры РВК Михаил Антонов представил технологии по реализации НТИ, которые используются регионами страны, и отметил наиболее удачные из них. В числе положительного примера приведен опыт Пермского края. В частности, по словам представителя РВК, на развитие технологичного бизнеса оказывают позитивное влияние наличие в регионе проектного офиса или единого окна для входа в НТИ. Также эксперт отметил организацию сотрудничества технологических компаний, вузов, научных институтов Пермского края с федеральными рабочими группами рынков НТИ. По его словам, это позволяет эффективно готовить кадры для развития промышленности.
О том, что бизнес ждет от науки, рассказал директор по развитию Форт-Телеком Владимир Макаренко. «От науки мы ждем кадры. Мы ждем таких людей, которых не нужно переобучать, адаптировать, которые придут со своими идеями и будут готовы создавать новые продукты. Наука сегодня выдает «полуфабрикаты», поэтому мы говорим об актуальности построения корпоративных университетов», - пояснил бизнесмен.
Напомним, в ноябре прошлого года правительство Пермского края и Российская венчурная компания, которая является Проектным офисом НТИ, заключили соглашение о сотрудничестве в Пермском крае. В начале этого года была подписана «дорожная карта» реализации НТИ.
© «Вечерние Ведомости»
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