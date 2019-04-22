Валерий Сухих: «Совет законодателей вновь доказал свою полезность»

19:28 | 24.04.2019

Встреча с Владимиром Путиным завершила серию мероприятий Совета законодателей Российской Федерации, в которых принимает участие спикер краевого парламента, сообщает пресс-служба ЗС Пермского края.



Окончанием двухдневного Совета законодателей Российской Федерации стала встреча глав региональных парламентов с президентом Владимиром Путиным. Глава государства поздравил законодателей с приближающимся Днем российского парламентаризма (27 апреля), отметил важность взаимодействия исполнительных и законодательных органов власти, а также отметил важность упрощения законотворческих процессов, укрепления каналов обратной связи с гражданами и использования возможности парламентского контроля. «Благодарю вас за плодотворную работу, за качественное законодательное сопровождение проектов, реализуемых в интересах граждан, способность принимать непростые решения. Иногда нужно принимать так называемые непопулярные решения, но когда мы объясняем людям, почему мы это делаем и каких целей стараемся достичь – обстановка в обществе меняется», - обратился Владимир Путин к членам Совета.



Ранее на заседании Совета участники обсудили актуальные вопросы реализации Послания президента РФ субъектами РФ, сокращения дифференциации регионов по уровню их бюджетной обеспеченности, а также роль государственного аудита в достижении национальных целей. В заседании приняли участие первый заместитель председателя Правительства РФ — министр финансов РФ Антон Силуанов, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.



«Нынешний Совет законодателей вновь доказал свою полезность. За эти два дня удалось пообщаться со многими коллегами: обменяться опытом по решению задач, касающихся развития здравоохранения, демографии, культуры, развития малого и среднего бизнеса, цифровой экономики и инфраструктуры. Более того, мы как спикеры региональных парламентов смогли напрямую задать вопрос федеральным министрам, курирующим национальные проекты, и, что важно, получить ответы из первых уст. И коллеги из регионов, и представители федеральных ведомств сошлись в том, что задача региональных парламентариев заключается в создании благоприятных условий для реализации госпрограмм в виде нормативно-правовой базы, а также контроль за исполнением нацпроектов на местах», - отметил председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.



Накануне спикеры двух палат Федерального Собрания открыли семинар для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти регионов на тему «Практические рекомендации субъектам РФ по участию в национальных проектах». В обсуждении вопросов реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика» приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Видение законодателей по поводу реализации национальных проектов и задач, о которых говорил Владимир Путин в своем Послании, Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин озвучили на заключительной встрече с президентом страны.



После семинара Валентина Матвиенко отметила, что принципиально важно то, как национальные проекты будут выполняться в регионах, т. к. существенная часть мероприятий относится к субъектам Федерации. «Главное – как наши граждане понимают, что дает им каждый конкретный национальный проект, каждая региональная программа. Они должны понимать, как это скажется на уровне и качестве их жизни.



Только в этом случае можно будет рассчитывать на поддержку общества, граждан», — подчеркнула глава СФ.



Спикер также подчеркнула, что для большинства регионов ключевой является демографическая ситуация, отметив такие негативные факторы, как сокращение численности населения и снижение рождаемости в большинстве субъектов РФ.