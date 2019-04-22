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19:19 | 24.04.2019
INSYTE Electronics и «Высшая школа экономики» создадут центр разработки решений для «умного города»
Инжиниринговый центр будет заниматься разработкой новых решений для «умного дома», «умного города», платформ для управления энергоресурсами на основе Интернета вещей, 5G, LoRaWan и NB-IoT. На базе центра будут совместно работать специалисты компании, талантливые студенты ИТ-специальностей, выпускники, молодые ученые и сложившиеся профессионалы со всего региона.
Будущий центр также станет точкой связи с ведущими иностранными разработчиками и производителями технологий для «умного города» ради совместной работы и экспорта российских решений на зарубежные рынки. Компания INSYTE Electronics оснастит центр профессиональными комплексами «умный дом», программным обеспечением и оборудованием для мониторинга и управления энергоресурсами.
«Рынок решений «умного города» в России сегодня растет очень быстро, ему нужны как новые идеи, так и максимально эффективные и грамотно коммерчески «упакованные» варианты уже существующих решений, — говорит генеральный директор INSYTE Electronics Сергей Грибанов. — Важно и то, что «умный город» — это решение насущных проблем городского хозяйства, экономия, энергосбережение. Поэтому так необходимо объединять ресурсы высшего образования и производителей технологий вокруг этой работы, чтобы лучшие специалисты в этой сфере оставались в России».
Успешных молодых специалистов инжинирингового центра компания INSYTE Electronics трудоустроит в своих представительствах.
«Высшая школа экономики занимает лидирующие позиции по качеству образования в ИТ-сфере. Мы с большой ответственностью относимся к подготовке кадров для различных отраслей цифровой экономики и считаем необходимым взаимодействие с бизнесом по направлению «Умный город», – отметила директор НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина. – Приоритетными для нас являются задачи, связанные с проведением научных исследований в области самых современных информационных технологий, таких, как Интернет вещей и аналитика данных. Сотрудничество нашего университета с крупными ИТ-компаниями помогает нам в формировании у студентов актуальных востребованных компетенций и создает условия для формирования новых точек экономического роста».
Также на базе центра при НИУ ВШЭ будет проходить обучение ИТ-специалистов по программам Пермского сетевого IT-университета по специальности «Интегратор умных зданий» и «Менеджер по энергоэффективности».
© «Вечерние Ведомости»
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