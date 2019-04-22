INSYTE Electronics и «Высшая школа экономики» создадут центр разработки решений для «умного города»

19:19 | 24.04.2019

Компания INSYTE Electronics (Пермь) и пермский кампус «Высшей школы экономики» подписали соглашение о выполнении совместных научных исследований и договорились о создании инжинирингового центра по технологиям автоматизации зданий и «умным городам».



Инжиниринговый центр будет заниматься разработкой новых решений для «умного дома», «умного города», платформ для управления энергоресурсами на основе Интернета вещей, 5G, LoRaWan и NB-IoT. На базе центра будут совместно работать специалисты компании, талантливые студенты ИТ-специальностей, выпускники, молодые ученые и сложившиеся профессионалы со всего региона.



Будущий центр также станет точкой связи с ведущими иностранными разработчиками и производителями технологий для «умного города» ради совместной работы и экспорта российских решений на зарубежные рынки. Компания INSYTE Electronics оснастит центр профессиональными комплексами «умный дом», программным обеспечением и оборудованием для мониторинга и управления энергоресурсами.



«Рынок решений «умного города» в России сегодня растет очень быстро, ему нужны как новые идеи, так и максимально эффективные и грамотно коммерчески «упакованные» варианты уже существующих решений, — говорит генеральный директор INSYTE Electronics Сергей Грибанов. — Важно и то, что «умный город» — это решение насущных проблем городского хозяйства, экономия, энергосбережение. Поэтому так необходимо объединять ресурсы высшего образования и производителей технологий вокруг этой работы, чтобы лучшие специалисты в этой сфере оставались в России».



Успешных молодых специалистов инжинирингового центра компания INSYTE Electronics трудоустроит в своих представительствах.



«Высшая школа экономики занимает лидирующие позиции по качеству образования в ИТ-сфере. Мы с большой ответственностью относимся к подготовке кадров для различных отраслей цифровой экономики и считаем необходимым взаимодействие с бизнесом по направлению «Умный город», – отметила директор НИУ ВШЭ в Перми Галина Володина. – Приоритетными для нас являются задачи, связанные с проведением научных исследований в области самых современных информационных технологий, таких, как Интернет вещей и аналитика данных. Сотрудничество нашего университета с крупными ИТ-компаниями помогает нам в формировании у студентов актуальных востребованных компетенций и создает условия для формирования новых точек экономического роста».



Также на базе центра при НИУ ВШЭ будет проходить обучение ИТ-специалистов по программам Пермского сетевого IT-университета по специальности «Интегратор умных зданий» и «Менеджер по энергоэффективности».