В Перми стартуют весенние ярмарки выходного дня

14:35 | 23.04.2019

27-28 апреля в Индустриальном и Мотовилихинском районах Перми пройдут ярмарки выходного дня, на которых жители региона смогут приобрести качественные товары местных производителей по приемлемым ценам.

Ярмарки разместятся на ул. Мира, 39 (площадь возле СК «Олимпия») и на ул. Крупской, 42 (площадь Дружбы). Время работы – с 10:00 до 18:00 часов.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент пермского производства - мясной продукции, колбасных изделий и деликатесов, молочной продукции и сыров, а также сувенирной продукции, саженцев и дачного инвентаря.

Запланирована также развлекательная программа, музыкальное сопровождение и хороводы. Ожидается экологическая акция «Зеленая улица», в рамках которой будут организованы познавательные викторины, мастер-классы, раздача информационных листовок посетителем по вопросам раздельного сбора мусора.

В Минпромторге края отмечают, что за сентябрь-декабрь 2018 года ярмарки выходного дня были проведены на семи площадках, участие в ярмарках на безвозмездной основе приняли порядка 110 фермеров, а каждую ярмарку посетили не менее 1500 человек. Замминистра промышленности Владислав Тонков отметил, что такой уровень посещаемости свидетельствует о востребованности фермерских продуктов и подобных форматов торговли у населения.