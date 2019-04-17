В Перми пройдет прямая линия по весеннему призыву

13:29 | 22.04.2019

26 апреля с 11.00 до 12.00 в приемной президента Российской Федерации в Пермском крае состоится прямая телефонная линия по весеннему призыву в Вооруженные Силы РФ. Жители Прикамья могут задать вопросы или обратиться с жалобами по телефону 8 (342) 217-68-90.



На звонки будут отвечать представители Военного комиссариата Пермского края, военной прокуратуры, члены Комитета солдатских матерей. Все поступившие вопросы будут взяты на контроль.