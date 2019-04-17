Пермь: новости дня
18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля
Помимо этого, в определенные дни движение на Чусовском мосту в ночные часы, с 01.00 до 4.00, будет закрываться для автотранспорта (кроме спецтранспорта). За это время подрядчик будет заливать подготовленное место специальной смесью, состав которой был утвержден проектировщиком.
Как поясняют в региональном минтрансе, для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем щебеночно-мастичная асфальтобетонная (ЩМА) смесь.
Разработан календарный график выполнения работ, максимально учитывающий необходимость пропуска транспортного потока в пиковые периоды. Работы планируется проводить в круглосуточном режиме с 00.00 понедельника до 16.00 пятницы каждой недели.
Окончание работ планируется до 28 июня 2019 года.
Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным и праздничным дням, а именно: с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, а также 12 июня 2019 года.
Министерство транспорта Пермского края организует контроль за работой подрядной организации, руководящей ремонтными работами, а также обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и заранее планировать свои поездки. Напомним, с 1 февраля 2019 года в целях обеспечения безопасности, а также сохранности Чусовского моста введено временное ограничение движения для транспортных средств свыше 40 тонн. Кроме того, введены ограничения по скоростному режиму до 40 км/час, а также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами 20 метров.
В настоящее время уже начато строительство нового моста через Чусовую. Стройку стратегически важного инфраструктурного объекта поддерживает Правительство РФ - из федерального бюджета Пермский край уже получил 600 млн рублей в этом году и 150 млн рублей - в прошлом. Новый мост должен быть построен в 2021 году. После завершения строительства нового моста действующий будет закрыт на реконструкцию.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:42 | 19.04.2019
В екатеринбургской мэрии появятся бронзовые портреты Александра Якоба и Евгения Ройзмана
18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля
18:00 | 19.04.2019
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка
17:16 | 19.04.2019
В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию
17:04 | 19.04.2019
В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки
16:45 | 19.04.2019
В Пермском крае создан Нытвенский городской округ
16:39 | 19.04.2019
Открыта регистрация на главный молодежный форум ПФО «iВолга-2019»
15:52 | 19.04.2019
Из Свердловской области выдворят 96 нелегальных мигрантов
15:03 | 19.04.2019
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей
14:45 | 19.04.2019
Таможенники и полицейские изъяли вторую партию «серой» техники в магазине Екатеринбурга
14:12 | 19.04.2019
В Пермь пришла пора субботников
14:09 | 19.04.2019
В Зауралье школьник нашел потерянный телефон и отнес в полицию
14:01 | 19.04.2019
В Екатеринбурге для ветеранов ВОВ запустят горячую линию
13:57 | 19.04.2019
В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр
13:18 | 19.04.2019
В Пермском крае стартовал прием заявок на кадровый конкурс «Молодежный резерв-2019»
12:59 | 19.04.2019
В Ирбите стабилизировался уровень воды в реке Ница
12:51 | 19.04.2019
Власти снова предложили перенести «Монстрацию» на Вторчермет
12:38 | 19.04.2019
В Перми продолжается выдача сертификатов на летний отдых детей
12:28 | 19.04.2019
Екатеринбургский МУП оштрафован за разрушающийся «Дом мещанки Захаровой» на Хохрякова
12:17 | 19.04.2019
Более 20 достопримечательностей Нытвы появились в онлайн-картах
12:06 | 19.04.2019
Студенческий театр Пермского политеха вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
12:00 | 19.04.2019
Прикамье поучаствует в создании окружного центра реабилитации людей с особенностями ментального развития
11:55 | 19.04.2019
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя
11:55 | 19.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует традиционная акция «Библионочь»
11:49 | 19.04.2019
«Лидеры России» предложили идеи по развитию Пермского края
11:44 | 19.04.2019
В Перми постепенно потеплеет
11:29 | 19.04.2019
Алапаевца, ударившего полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей
11:00 | 19.04.2019
На Среднем Урале сократилась численность лосей и кабанов
10:41 | 19.04.2019
В Кургане пройдет межрегиональная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».
10:38 | 19.04.2019
В понедельник перекроют часть улицы Цвиллинга