Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля

18:16 | 19.04.2019

В 20-х числах апреля на мосту через Чусовую начнутся ремонтные работы. По одной полосе будет организовано реверсивное движение.



Помимо этого, в определенные дни движение на Чусовском мосту в ночные часы, с 01.00 до 4.00, будет закрываться для автотранспорта (кроме спецтранспорта). За это время подрядчик будет заливать подготовленное место специальной смесью, состав которой был утвержден проектировщиком.



Как поясняют в региональном минтрансе, для набора прочности ремонтного состава требуется некоторое время, именно по этой причине в периоды заливки проломов будет закрываться движение транспортных средств. После этого подрядчиком будет укладываться гидроизоляция, а затем щебеночно-мастичная асфальтобетонная (ЩМА) смесь.



Разработан календарный график выполнения работ, максимально учитывающий необходимость пропуска транспортного потока в пиковые периоды. Работы планируется проводить в круглосуточном режиме с 00.00 понедельника до 16.00 пятницы каждой недели.



Окончание работ планируется до 28 июня 2019 года.



Организация движения по двум полосам будет осуществляться по выходным и праздничным дням, а именно: с 1 мая по 5 мая и с 9 мая по 12 мая включительно, а также 12 июня 2019 года.



Министерство транспорта Пермского края организует контроль за работой подрядной организации, руководящей ремонтными работами, а также обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и заранее планировать свои поездки. Напомним, с 1 февраля 2019 года в целях обеспечения безопасности, а также сохранности Чусовского моста введено временное ограничение движения для транспортных средств свыше 40 тонн. Кроме того, введены ограничения по скоростному режиму до 40 км/час, а также установлена минимальная дистанция между транспортными средствами 20 метров.



В настоящее время уже начато строительство нового моста через Чусовую. Стройку стратегически важного инфраструктурного объекта поддерживает Правительство РФ - из федерального бюджета Пермский край уже получил 600 млн рублей в этом году и 150 млн рублей - в прошлом. Новый мост должен быть построен в 2021 году. После завершения строительства нового моста действующий будет закрыт на реконструкцию.