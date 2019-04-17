Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

16:45 | 19.04.2019

В Пермском крае создан Нытвенский городской округ

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали законопроект о создании Нытвенского городского округа. Укрупнение территорий осуществляется путем объединения всех поселений района во вновь образованное городское поселение и наделения его статусом городского округа в один этап. На территориях до конца 2019 года будет действовать переходный период, в рамках которого будут избраны депутаты, выбран глава, принят устав и бюджет территории на следующий год.

Напомним, 2 апреля в рамках рабочего визита председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева статус ТОСЭР был присвоен Нытве. Как ожидается, присвоение статуса ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику Нытвы, снизить зависимость от градообразующего предприятия.

«Мы поддерживаем процессы объединения, потому что это позволяет консолидировать ответственность, власть, ресурсы, компетенции. Это также возможность решить застаревшие вопросы, потому что появляется возможность к ним вернуться, появляются ресурсы на их решение, для этого мы с вами финансово стимулируем программы развития объединенных территорий», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников во время отчета Законодательному собранию о результатах деятельности правительства Пермского края за 2018 год.

Как отмечают в министерстве территориального развития Пермского края, новая модель муниципального управления позволит сэкономить бюджетные средства от расходов на содержание органов местного самоуправления и привлечь дополнительные средства из краевого бюджета на реализацию муниципальных проектов и программ.

Напоминаем, что в прошлом году в границах Гремячинского, Кизеловского, Чайковского, Краснокамского, Оханского и Горнозаводского районов созданы городские округа, Соликамский район объединен с городом Соликамском, Усольский район – с городом Березники. С инициативой создания городских округов в этом году вышли 12 муниципальных районов. В феврале и марте этого года на заседаниях Законодательного собрания Пермского края приняты законопроекты о создании Верещагинского, Осинского, Чернушинского, Суксунского Ильинского, Красновишерского, Добрянского, Октябрьского, Очерского, Чердынского, Чусовского городских округов.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:16 | 19.04.2019
Ремонт на Чусовском мосту начнется уже в 20-х числах апреля

18:00 | 19.04.2019
В Екатеринбурге пройдут общественные обсуждения по благоустройству Шарташского лесопарка

17:16 | 19.04.2019
В Верхней Пышме участок Успенского проспекта закроют на реконструкцию

17:04 | 19.04.2019
В Екатеринбурге организаторы азартных игр получили реальные сроки

16:50 | 19.04.2019
Более 530 жителей Добрянки получили возможность пользоваться новыми лифтами

16:45 | 19.04.2019
ГИБДД напоминает о перекрытии центра Екатеринбурга из-за репетиции парада Победы

16:45 | 19.04.2019
В Пермском крае создан Нытвенский городской округ

16:39 | 19.04.2019
Открыта регистрация на главный молодежный форум ПФО «iВолга-2019»

16:34 | 19.04.2019
В лесах Свердловской области выявлено более 80 нарушений пожарной безопасности

15:52 | 19.04.2019
Из Свердловской области выдворят 96 нелегальных мигрантов

15:17 | 19.04.2019
Депутат думы Екатеринбурга предложила пересмотреть организацию школьного питания

15:03 | 19.04.2019
В Екатеринбурге прошел баттл 100-летних автомобилей

14:45 | 19.04.2019
Таможенники и полицейские изъяли вторую партию «серой» техники в магазине Екатеринбурга

14:22 | 19.04.2019
Екатеринбуржец, работающий резчиком металла, пытался вскрыть банкомат на Бебеля

14:12 | 19.04.2019
В Пермь пришла пора субботников

14:09 | 19.04.2019
В Зауралье школьник нашел потерянный телефон и отнес в полицию

14:06 | 19.04.2019
МФЦ Прикамья начинают прием заявок от сельхозпроизводителей на получение субсидий

14:01 | 19.04.2019
В Екатеринбурге для ветеранов ВОВ запустят горячую линию

13:57 | 19.04.2019
В 2021 году Пермь станет столицей Всероссийских Дельфийских игр

13:18 | 19.04.2019
В Пермском крае стартовал прием заявок на кадровый конкурс «Молодежный резерв-2019»

12:59 | 19.04.2019
В Ирбите стабилизировался уровень воды в реке Ница

12:51 | 19.04.2019
Власти снова предложили перенести «Монстрацию» на Вторчермет

12:38 | 19.04.2019
В Перми продолжается выдача сертификатов на летний отдых детей

12:28 | 19.04.2019
Екатеринбургский МУП оштрафован за разрушающийся «Дом мещанки Захаровой» на Хохрякова

12:17 | 19.04.2019
Более 20 достопримечательностей Нытвы появились в онлайн-картах

12:06 | 19.04.2019
Студенческий театр Пермского политеха вышел в финал окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

12:00 | 19.04.2019
Прикамье поучаствует в создании окружного центра реабилитации людей с особенностями ментального развития

11:55 | 19.04.2019
Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя

11:55 | 19.04.2019
Сегодня в Екатеринбурге стартует традиционная акция «Библионочь»

11:49 | 19.04.2019
«Лидеры России» предложили идеи по развитию Пермского края

11:44 | 19.04.2019
В Перми постепенно потеплеет

11:29 | 19.04.2019
Алапаевца, ударившего полицейского, оштрафовали на 20 тысяч рублей

11:00 | 19.04.2019
На Среднем Урале сократилась численность лосей и кабанов

10:41 | 19.04.2019
В Кургане пройдет межрегиональная выставка «Строительство. Промышленность. Инфраструктура».

10:38 | 19.04.2019
В понедельник перекроют часть улицы Цвиллинга

10:20 | 19.04.2019
Турист из Свердловской области грел воду над Вечным огнем в Волгограде







Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 