В Пермском крае создан Нытвенский городской округ

16:45 | 19.04.2019

На пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали законопроект о создании Нытвенского городского округа. Укрупнение территорий осуществляется путем объединения всех поселений района во вновь образованное городское поселение и наделения его статусом городского округа в один этап. На территориях до конца 2019 года будет действовать переходный период, в рамках которого будут избраны депутаты, выбран глава, принят устав и бюджет территории на следующий год.



Напомним, 2 апреля в рамках рабочего визита председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева статус ТОСЭР был присвоен Нытве. Как ожидается, присвоение статуса ТОСЭР позволит диверсифицировать экономику Нытвы, снизить зависимость от градообразующего предприятия.



«Мы поддерживаем процессы объединения, потому что это позволяет консолидировать ответственность, власть, ресурсы, компетенции. Это также возможность решить застаревшие вопросы, потому что появляется возможность к ним вернуться, появляются ресурсы на их решение, для этого мы с вами финансово стимулируем программы развития объединенных территорий», — подчеркнул губернатор Пермского края Максим Решетников во время отчета Законодательному собранию о результатах деятельности правительства Пермского края за 2018 год.



Как отмечают в министерстве территориального развития Пермского края, новая модель муниципального управления позволит сэкономить бюджетные средства от расходов на содержание органов местного самоуправления и привлечь дополнительные средства из краевого бюджета на реализацию муниципальных проектов и программ.



Напоминаем, что в прошлом году в границах Гремячинского, Кизеловского, Чайковского, Краснокамского, Оханского и Горнозаводского районов созданы городские округа, Соликамский район объединен с городом Соликамском, Усольский район – с городом Березники. С инициативой создания городских округов в этом году вышли 12 муниципальных районов. В феврале и марте этого года на заседаниях Законодательного собрания Пермского края приняты законопроекты о создании Верещагинского, Осинского, Чернушинского, Суксунского Ильинского, Красновишерского, Добрянского, Октябрьского, Очерского, Чердынского, Чусовского городских округов.