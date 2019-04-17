Открыта регистрация на главный молодежный форум ПФО «iВолга-2019»

16:39 | 19.04.2019

Стартовал прием заявок на Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга-2019», который состоится в Самарской области на Мастрюковских озерах с 23 по 31 июля. К участию приглашаются жители всех регионов Приволжья от 18 до 30 лет. Регистрация продлится до 15 мая.



Дирекция фестиваля в этом году обещает полную креативную перезагрузку проекта и совершенно уникальные профильные смены. Новую концепцию «iВолги» полпред Игорь Комаров озвучил еще в декабре в ходе заседания совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Программа Форума должна быть ориентирована на решение определенных задач, носить прикладной характер и являться одним из социальных лифтов для молодежи Приволжья.



Профильных смен в этом году определено десять:



1. Смена «Молодежная команда страны» ждет молодых парламентариев, членов молодежных правительств и лидеров молодежного самоуправления, а также молодежных избирательных комиссий.



2. Смена «Инфоgram» приглашает всех, кто хочет создавать интересный и актуальный контент: молодых журналистов, специалистов в медиа- и IT-сферах, фотографов, видеооператоров.



3. Арт-менеджеры, исследователи современной культуры, режиссеры, художники, музыканты, актеры и представители других творческих направлений смогут освоить новые грани творчества на смене «Культурный БУМ!».



4. Молодых учителей физической культуры, спортивных менеджеров, фитнес-инструкторов, тренеров, спортсменов и идеологов ЗОЖ, руководителей спортивных организаций и студентов профильных специальностей ждут на смене «PROспорт».



5. Смена «Победы страны – гордость поколений» объединит в этом году волонтеров, лидеров и руководителей добровольческих организаций и объединений, участников военно-патриотических клубов, молодых людей, готовых отвечать на социальные вызовы и помогать в развитии страны.



6. Молодые жители сельских территорий и те, кто готов развивать свою малую Родину, приглашаются на смену «Агрополис».



7. Смена «Труд Крут!» объединит бойцов, командиров, комиссаров, методистов и мастеров студенческих отрядов ПФО.



8. На смене «Ты – предприниматель» соберутся молодые люди, готовые развивать свой бизнес, новаторы и рискованные ребята, стремящиеся стать новыми мировыми бизнес-лидерами, а также те, кто планируют реализовать свою бизнес-идею.



9. Смена «Наука и образование будущего» соберет молодых преподавателей со всей страны для обсуждения самых актуальных педагогических методик, мировых трендов в образовании, новых подходов к работе с подрастающим поколением. Студенты, магистранты и аспиранты, молодые ученые, представители исследовательских лабораторий научно-исследовательских коллективов и проектных групп, представители молодежных научных объединений, молодежных конструкторских бюро, руководители молодежных научных организаций получат новые знания о современных трендах в науке, методах разработки, продвижения и внедрения научных и инновационных проектов и представят свои разработки ведущим ученым.



10. На международной смене «iVolga International» соберутся представители делегаций стран СНГ, а также Республики Беларусь и Республики Казахстан. Участники смены будут максимально интегрированы в мероприятия Форума, с одной стороны, а с другой стороны, смогут пройти обучение по актуальным международным темам в своем направлении, написать совместные проекты и научиться формировать международную повестку.



Участие в форуме бесплатное. Все участники проживают на территории фестивального парка в специально выделенных палаточных городах. На территории форума организованы общий душ и туалеты, которые находятся в свободном доступе. Проезд делегации Пермского края будет организован Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края.



Чтобы стать участником «iВолги 2.0», необходимо до 15 мая:

1. зарегистрироваться на сайтах myrosmol.ru и ivolgaforum.ru,

2. подать заявку на участии в форуме на сайте https://myrosmol.ru,

3. заполнить форму проекта на сайте https://ivolgaforum.ru/.



Эксперты проведут предварительную экспертизу проектов, потенциальные участники смогут получить обратную связь от экспертов о своем проекте и доработать его до этапа отбора проектов.



Самые успешные участники форума получат гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса составляет 10 млн рублей.



В 2018 году с Молодежного форума «iВолга-2018» участники пермской делегации получили 3 гранта:



Журавлева Анастасия заняла 1 место в смене «Политика и молодежное самоуправление» с проектом «Мобильный автогородок «Мой мир», выиграв грант размером 300 тыс. рублей.



Морозова Полина также стала обладательницей 1 места и гранта в 300 тыс. рублей в смене «Поколение добра» с проектом «Поделись теплом».



Серебров Степан выиграл с проектом «Пчелка в лизинг» грант 200 тыс. рублей и 2 место в смене «Лига труда».