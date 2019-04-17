Пермь: новости дня
16:39 | 19.04.2019
Открыта регистрация на главный молодежный форум ПФО «iВолга-2019»
Дирекция фестиваля в этом году обещает полную креативную перезагрузку проекта и совершенно уникальные профильные смены. Новую концепцию «iВолги» полпред Игорь Комаров озвучил еще в декабре в ходе заседания совета Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО. Программа Форума должна быть ориентирована на решение определенных задач, носить прикладной характер и являться одним из социальных лифтов для молодежи Приволжья.
Профильных смен в этом году определено десять:
1. Смена «Молодежная команда страны» ждет молодых парламентариев, членов молодежных правительств и лидеров молодежного самоуправления, а также молодежных избирательных комиссий.
2. Смена «Инфоgram» приглашает всех, кто хочет создавать интересный и актуальный контент: молодых журналистов, специалистов в медиа- и IT-сферах, фотографов, видеооператоров.
3. Арт-менеджеры, исследователи современной культуры, режиссеры, художники, музыканты, актеры и представители других творческих направлений смогут освоить новые грани творчества на смене «Культурный БУМ!».
4. Молодых учителей физической культуры, спортивных менеджеров, фитнес-инструкторов, тренеров, спортсменов и идеологов ЗОЖ, руководителей спортивных организаций и студентов профильных специальностей ждут на смене «PROспорт».
5. Смена «Победы страны – гордость поколений» объединит в этом году волонтеров, лидеров и руководителей добровольческих организаций и объединений, участников военно-патриотических клубов, молодых людей, готовых отвечать на социальные вызовы и помогать в развитии страны.
6. Молодые жители сельских территорий и те, кто готов развивать свою малую Родину, приглашаются на смену «Агрополис».
7. Смена «Труд Крут!» объединит бойцов, командиров, комиссаров, методистов и мастеров студенческих отрядов ПФО.
8. На смене «Ты – предприниматель» соберутся молодые люди, готовые развивать свой бизнес, новаторы и рискованные ребята, стремящиеся стать новыми мировыми бизнес-лидерами, а также те, кто планируют реализовать свою бизнес-идею.
9. Смена «Наука и образование будущего» соберет молодых преподавателей со всей страны для обсуждения самых актуальных педагогических методик, мировых трендов в образовании, новых подходов к работе с подрастающим поколением. Студенты, магистранты и аспиранты, молодые ученые, представители исследовательских лабораторий научно-исследовательских коллективов и проектных групп, представители молодежных научных объединений, молодежных конструкторских бюро, руководители молодежных научных организаций получат новые знания о современных трендах в науке, методах разработки, продвижения и внедрения научных и инновационных проектов и представят свои разработки ведущим ученым.
10. На международной смене «iVolga International» соберутся представители делегаций стран СНГ, а также Республики Беларусь и Республики Казахстан. Участники смены будут максимально интегрированы в мероприятия Форума, с одной стороны, а с другой стороны, смогут пройти обучение по актуальным международным темам в своем направлении, написать совместные проекты и научиться формировать международную повестку.
Участие в форуме бесплатное. Все участники проживают на территории фестивального парка в специально выделенных палаточных городах. На территории форума организованы общий душ и туалеты, которые находятся в свободном доступе. Проезд делегации Пермского края будет организован Агентством по туризму и молодежной политике Пермского края.
Чтобы стать участником «iВолги 2.0», необходимо до 15 мая:
1. зарегистрироваться на сайтах myrosmol.ru и ivolgaforum.ru,
2. подать заявку на участии в форуме на сайте https://myrosmol.ru,
3. заполнить форму проекта на сайте https://ivolgaforum.ru/.
Эксперты проведут предварительную экспертизу проектов, потенциальные участники смогут получить обратную связь от экспертов о своем проекте и доработать его до этапа отбора проектов.
Самые успешные участники форума получат гранты на развитие в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей. Общий грантовый фонд конкурса составляет 10 млн рублей.
В 2018 году с Молодежного форума «iВолга-2018» участники пермской делегации получили 3 гранта:
Журавлева Анастасия заняла 1 место в смене «Политика и молодежное самоуправление» с проектом «Мобильный автогородок «Мой мир», выиграв грант размером 300 тыс. рублей.
Морозова Полина также стала обладательницей 1 места и гранта в 300 тыс. рублей в смене «Поколение добра» с проектом «Поделись теплом».
Серебров Степан выиграл с проектом «Пчелка в лизинг» грант 200 тыс. рублей и 2 место в смене «Лига труда».
© «Вечерние Ведомости»
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