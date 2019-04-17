Энергетики «ПСК» проверят теплосети Перми с помощью красителя

11:55 | 19.04.2019

Специалисты Пермского филиала «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» приступили к проверке тепловых сетей с помощью специального красителя ярко-зеленого цвета Уранин А (флуоресцеин). Он позволит выявить возможные дефекты трубопроводов и систем ГВС жилых домов, а также определить места незаконных врезок.



Применяемый краситель безопасен для людей и рекомендован к использованию санитарными правилами. Его добавляют в систему теплоснабжения на ТЭЦ, строго в соответствии с требованиями.



«Зеленая вода» может попасть в поле зрения горожан с 19 по 26 апреля. Информация о проверке теплосетей направлена в надзорные органы Перми, о сроках проведения уведомлены организации, обслуживающие жилой фонд, – УК и ТСЖ – для своевременного информирования жителей.



В случае если вы заметили воду ярко-зеленого цвета на улице или в кране с горячей водой, следует сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ, а также диспетчерскую «ПСК» по телефону 281-72-99.