«Уралкалий» вручил студентам свидетельства на именные стипендии

17:21 | 18.04.2019

В Березниковском филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) состоялось торжественное вручение именных стипендий «Уралкалия» пяти лучшим студентам по итогам первого семестра 2018-2019 учебного года.

Именные стипендии получили студенты 3-4 курсов БФ ПНИПУ, обучающиеся по востребованным в «Уралкалии» специальностям: «Технологические машины и оборудование», «Химическая технология», «Автоматизация технологических процессов и производств». Все стипендиаты по итогам семестра имеют средний балл 5,0.

Также свидетельства на именные стипендии получат 10 лучших студентов ПНИПУ. Помимо студентов вузов, именные стипендии от «Уралкалия» получают учащиеся Березниковского политехнического и Соликамского горно-химического техникумов.

Ирина Константинова, директор по персоналу ПАО «Уралкалий», отметила:

– Вручение именных стипендий является важной составляющей поддержки талантливых и целеустремленных студентов, которых «Уралкалий» всегда рад видеть в своей команде. Для выпускников вузов по востребованным в компании специальностям созданы все условия для развития профессиональных и личностных компетенций и карьерного роста.

Именные стипендии студентам вузов выплачиваются по итогам каждого семестра с 2006 года в рамках соглашения о сотрудничестве компании с ПНИПУ и Березниковским филиалом. Размер именной стипендии составляет 3000 рублей. Основные критерии, по которым отбираются кандидаты, – высокая успеваемость, участие в научно-исследовательской работе вуза, выступления на научных конференциях, успешное прохождение производственной практики, активное участие в общественной жизни вуза.

Кроме того, «Уралкалий» оказывает поддержку в совершенствовании материально-технической базы вуза, выделяет средства на гранты преподавателям для научно-исследовательской работы, а также на оснащение учебных лабораторий. С 2012 по 2018 годы «Уралкалий» направил на развитие БФ ПНИПУ более 29 млн рублей.