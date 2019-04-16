Пермь: новости дня
14:51 | 18.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на «Библионочь»
В 17:00 и 19:00 самая крупная и старейшая библиотека края проведет бесплатные экскурсии. Гости смогут побывать во всех отделах библиотеки, узнать, как пользоваться каталогами и расшифровывать «коды» книги, чтобы заказывать литературу, познакомятся с электронными базами библиотеки, узнают интересные факты о ее деятельности и истории.
В 18:00 начнется театральный квест. Участникам предстоит пройти путь, полный секретов и шифров, и разгадать тайну театрального призрака. Место сбора - холл 1-го этажа библиотеки. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по телефону +7 (342) 236-20-99. 16+.
С 18:00 до 20:00 пройдет акция «Библиокотики». Каждый желающий сможет почитать книги кошкам из приюта «Матроскин», принять участие в «котовикторине» с призами от приюта. Все животные привиты, ухожены и ждут встречи. Библиокотики будут рады вниманию, а также приятным подаркам в виде сухого и влажного корма для кошек, мисок, лотков и игрушек. 6+, зал каталогов (3 этаж).
В 18:00 и 19:30 состоятся театральные постановки от студии творческого развития «Оперение»: в 18:00 - спектакль по пьесе британской писательницы Сью Таунсенд «Тайный дневник Адриана Моула», в 19:30 - спектакль по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие», хорошо известной по многочисленным экранизациям и театральным постановкам. 16+ (дети допускаются в сопровождении взрослых), интерактивный зал (2 этаж, правое крыло).
В 21:30 начнется лекция «Маски современного мира - нарциссический человек в нарциссическом мире» Николая Стрелкова (врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик), посвященная формированию нарциссической личности и нарциссической реальности. 16+, интерактивный зал (2 этаж, правое крыло).
17:00-22:00 - музыкальная программа Отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей, 6+.
17:00 - «Средневековый фолк»: выступление Игоря Vollmond, музыканта пермской группы Vinum Unicornis («Вино Единорога»).
18:00 – концерт музыканта и певицы Кристины Владыкиной. Кристина называет стиль, в котором поет, «orange-роком», он включает в себя рок, джаз и регги.
20:45 - «Музыка как носитель информации»: встреча с лидером инструментального рок-ансамбля RAINED Александром Бузмаковым. Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).
В 19:00 начнутся «Театральные встречи в Горьковке»: встреча с Сергеем Федотовым, руководителем театра «У Моста». 16+, интерактивный зал (2 этаж, правое крыло).
В холле первого этажа все время будет идти акция «Книга в подарок» - со специального стола любую понравившуюся книгу можно будет забрать себе.
Полный перечень всех событий с подробностями есть в группе https://vk.com/biblionightperm. Также вся программа в сводной таблице размещена на сайте библиотеки https://www.gorkilib.ru/events/biblionoch-v-gorkovke-2019.
Дети на мероприятия допускаются в сопровождении взрослых. Вход на все события свободный, на некоторые требуется предварительная запись.
Кроме того, до 20 апреля проходит всероссийский флешмоб #ЧитайЗаМной в поддержку акции «Библионочь-2019». Для участия нужно прочитать на камеру небольшой отрывок любимого стихотворения, пьесы, романа или другого произведения, выложить видео (не дольше 1 минуты) на свою страничку с хэштегами #ЧитайЗаМной, #Библионочь2019 и #КультураРФ и отметить в посте друга, которому передается литературная эстафета. Самые яркие ролики появятся на официальном сайте «Библионочи» https://biblionight.culture.ru/.
© «Вечерние Ведомости»
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