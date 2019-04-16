В Перми состоится «Велопервомай-2019»

14:12 | 18.04.2019

1 мая в 12:00 велосипедисты Перми соберутся на площади перед экстрим-парком, чтобы проехать по праздничному маршруту и историческим местам.



Жителей города приглашают на интерактивный велопробег, посвященный пионерской тематике, истории Перми и здоровому образу жизни. На акции приветствуются костюмы и атрибуты времен Советского Союза: флаги, пионерская форма, галстуки, вымпелы.



1 мая в 12:00 велосипедисты Перми соберутся на площади перед экстрим-парком, чтобы проехать по праздничному маршруту и историческим местам. Перед началом заезда ведущие расскажут о маршруте, участников распределят на несколько групп, которые будут курировать специалисты.



В 13:00 велосипедисты стартуют по улице Луначарского до перекрестка с улицей Клименко, затем по улице Достоевского отправятся до Северной дамбы, далее по улице Уральской проедут до улицы Металлистов. Финальная точка пробега – универсальный дворец спорта «Молот». C маршрутом можно ознакомиться здесь: http://velomay.3dtour.pro/.



На месте финиша состоится фотосессия с атрибутами советского времени, выступления творческих коллективов.



Для участия в велопробеге необходимо зарегистрироваться по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjac0--x_LdHcjLlAa4pyHuWSWchZAQ_Xe0qLxlHJ3JvUcuA/viewform.