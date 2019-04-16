92 юных прикамца отправились на Дельфийские игры

13:50 | 18.04.2019

В Ростовской области с 19 по 24 апреля пройдут XVIII Дельфийские игры России. Участие в них примет и делегация из Пермского края, в состав которой вошли 92 человека. Всего ребята из Прикамья заявлены в 21 из 29 номинаций, сообщает краевое министерство культуры.



В своем напутственном слове участникам Дельфийских игр министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил, что попасть в команду от края – это уже достижение, потому что конкуренция при отборе очень высокая. «Поддержка талантливых детей и молодежи – это наш приоритет, – подчеркнул он. – Мы формируем много интересных программ, которые позволяют юным дарованиям заявить о себе. Важное направление работы – это сотрудничество с Дельфийским комитетом, развитие в регионе Дельфийского движения».



Пермский край принимает участие в Дельфийских играх с 2006 года. С 2010 года по результатам официального командного первенства среди субъектов Российской Федерации Прикамье входит в шестерку лучших, при этом с каждым годом пермяки увеличивают количество завоеванных наград.



В 2018 году ребята из Пермского края заняли 2 место из 70 субъектов РФ, получив 24 награды — 8 золотых, 5 серебряных, 3 бронзовых и 8 специальных дипломов.



Дельфийские игры России – это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России. Возраст участников игр — от 10 лет до 25 лет (в отдельных номинациях могут быть свои ограничения и разделение на несколько возрастных категорий).