Прикамцев ждет более 600 мероприятий в майские праздники

20:17 | 17.04.2019

17 апреля на заседании правительства Пермского края обсудили подготовку и проведение майских праздников.



Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что традиционно массовые мероприятия, приуроченные к 1 и 9 мая, пройдут во всех территориях края. «В День весны и труда запланировано порядка 190 мероприятий, — заявил губернатор. — А на 74-ю годовщину Победы — более 420 специальных событий». Таким образом, в общей сложности в майские праздники жителей региона ждет более 600 мероприятий.



По словам и.о. министра культуры Пермского края Марины Илюхиной, в муниципалитетах праздничное первомайское оформление завершится 30 апреля, а с 6 по 8 мая все территории начнут готовиться ко Дню Победы.



1 мая в Перми состоится демонстрация и легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда», художественные выставки, концерты. Городская концертная площадка, на которой выступят известные пермские коллективы, начнет свою работу в 12:00 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Всего, по словам главы города Перми Дмитрия Самойлова, в краевой столице 1 мая пройдет 21 мероприятие.



Муниципальные районы Прикамья также ведут активную подготовку ко Дню весны и труда. В районах состоятся первомайские демонстрации, маевки, праздничные концерты, выставки-ярмарки пермских мастеров, спортивные соревнования, конкурсы детской художественной самодеятельности, выставки детских рисунков, игровые программы для детей.



Кроме того, на заседании правительства обсудили подготовку к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.



По данным администрации города Перми, праздничные мероприятия в краевой столице будут проходить под слоганом «Поющая Победа». На Октябрьской площади будет выступать объединенный хор из 400 человек, также по всему городу будет работать более 70 интерактивных бригад.



Основные торжественные мероприятия пройдут 8 и 9 мая. Возложение цветов и венков к монументу «Героям фронта и тыла» состоится 8 мая с 12:00 до 12:30. Прохождение войск 9 мая начнется в 10:00 часов на Октябрьской площади, там же в 10:00 начнется и шествие «Бессмертного полка». Также в Свердловском и Мотовилихинском районах пройдут марши «Бессмертного цеха».



Также жители и гости краевой столицы смогут поучаствовать в культурно-массовых мероприятиях, эстафетах, посетить выставки, концерты, экскурсии, танцевальные вечера, театрализованные программы.



На эспланаде 9 мая будут работать сценическая площадка «Музыка Победы. Марафон поколений», 8 интерактивных площадок, рассчитанных на все возрастные категории.



По словам главы города Перми Дмитрия Самойлова, сейчас решается вопрос о месте запуска праздничного фейерверка. В связи со строительством жилья рядом с площадкой на Красных казармах запуск фейерверка, вероятнее всего, перенесут на городскую эспланаду в районе 68 квартала.



В связи с проведением праздничных мероприятий 1 и 9 мая и подготовкой к ним в центре Перми и в других районах города будет ограничено движение транспорта. Репетиции прохождения войск состоятся 3 и 5 мая с 11:00 до 15:00, а также 7 мая с 19:00 до 23:00.



Социально значимые, памятно-мемориальные и праздничные мероприятия в дни празднования 74-й годовщины Победы будут организованы и проведены во всех муниципальных образованиях края. В этом году в районах Прикамья выступят Уральский государственный камерных хор, Пермский губернский хор, солисты Пермской краевой филармонии и Театра оперы и балета. Также все муниципальные районы края примут участие в таких акциях, как «Бессмертный полк», «Бессмертный цех», «Георгиевская лента», «Поздравь ветерана», «Вальс победы» и «Вахта памяти».