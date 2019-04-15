В Перми пройдет международная конференция, посвященная Дню китайского языка

19:15 | 17.04.2019

Конференция «Диалог культур: Россия и Китай на новом Шелковом пути» состоится 19 апреля в Пермском государственном национальном исследовательском университете (улица Букирева, 15, корпус 5, аудитория 74). Открытие в 10:00.



На пленарном заседании гостям и участникам будут представлены доклады как о ситуации с китайским языком в Пермском крае и России, так и общие исследования, касающиеся истории, философии и культуры Китая, а также истории российско-китайских отношений.



После пленарного заседания конференция продолжится на трех секциях: «Лингвистика», «Литература и культура», «Методика преподавания РКИ и перевод».



Организационный комитет возглавит Борис Кондаков, профессор, декан филологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета.



К участию в конференции приглашаются все заинтересованные лица. Вход свободный.



Организаторами конференции выступают филологический факультет ПГНИУ, Наньчанский университет (КНР), Шаньдунский университет (КНР), Гимназия № 2 и Пермское общество дружбы с Китаем.