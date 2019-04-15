В Перми будет высажено более 820 тысяч однолетних цветов

19:04 | 17.04.2019

Озеленительная кампания 2019 года в Перми будет посвящена 110-летию со дня рождения выдающегося практика-озеленителя Валентина Леонидовича Миндовского.



Как пояснили в управлении внешнего благоустройства администрации Перми, площадь цветников в городе составляет более 34 тысяч кв. метров, из них под однолетними цветочными культурами – более 26 тысяч кв. метров. На этой площади в этом году будет высажено порядка 820 тысяч однолетних растений.



- Мы решили работу по озеленению в этом году посвятить 110-летию со дня рождения практика-озеленителя Валентина Леонидовича Миндовского. В конце 50-х годов он возглавил работу по озеленению Перми. В городе будут высажены ивы сорта «Памяти Миндовского», который выведен уральскими селекционерами, - отметила главный садовник Перми Илюса Збруева.



В 2019 году планируется высадить 20 разных видов однолетних цветочных культур. Большую площадь цветников в этом году, практически треть, будут занимать разные виды и сорта петуний. Следующими по популярности станут бархатцы, сальвии и цинерарии. Также будут высажены такие культуры, как агератум, бегония, бальзамин Уоллера, виола, георгина однолетняя, капуста декоративная, амарант, настурция, ипомея и традесканция с хлорофитумом.



В этом году самый большой цветник на Средней дамбе будет посвящен Году культуры и будет сделан в виде арфы. У тоннеля в районе Перми-2 цветник будет выполнен в символике города Перми. Цветники планируются сделать более яркими, в красных, желтых, голубых, ярко-розовых тонах в сочетании с белым и четких геометрических форм.



Некоторые подрядчики заключили договоры на поставку цветочных культур, другие цветочную рассаду выращивают в своих теплицах. В феврале – начале марта были посеяны семена цветов. Проверять качество рассады будут в конце апреля – начале мая, высадку планируется произвести с конца мая до 11 июня. К празднованию Дня города 12 июня все цветники будут оформлены.



Часть цветников будет сформирована уже к празднованию Дня Победы: у памятника «Героям фронта и тыла», у ДК им. Кирова, у танка на бульваре им. Советской Армии, у барельефа напротив ДК им. Солдатова и у мемориала «Скорбящая».



Миндовский Валентин Леонидович (23 апреля 1909-1974) – лесовод, практик-озеленитель, более тридцати лет руководивший озеленением городов Березники и Пермь. Автор метода «питомник-сад» – на территории, где должен возникнуть парк, сначала закладывался питомник, через некоторое время большую часть подросших и окрепших саженцев выкапывали и озеленяли ими другие территории, а из оставшихся деревьев и кустарников создавали зеленое ожерелье парка. За успешное проведение работ по озеленению в 1948 году Совет министров РСФСР присудил Березникам вторую премию на конкурсе по благоустройству городов. Имя выдающегося озеленителя носит одна из березниковских улиц, а также сквер у дома, в котором он жил. В Перми есть сад имени ученого-экспериментатора, а уральские селекционеры вывели особый вид ивы – «Памяти Миндовского».