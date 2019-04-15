Выбраны подрядчики для ремонта дорог в Пермском районе

18:54 | 17.04.2019

В Пермском районе определены подрядчики на выполнение ремонтных работ на дорожных объектах в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все необходимые аукционные процедуры проведены, подрядчики определены, заключены муниципальные контракты на выполнение ремонтных работ.



Так, выполнением работ по ремонту автомобильной дороги Новые Ляды - Старые Ляды будет заниматься компания ООО «МЕГАЛИТ», стоимость работ 13,947 млн руб. Кроме ремонта асфальтобетонного покрытия, на автобусной остановке «д. Малая» будет отремонтирована посадочная площадка и установлен новый остановочный павильон.



Эта же компания выиграла аукцион на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги Култаево - Нижние Муллы на сумму 10,416 млн руб. Во время ремонта дорожного покрытия будут также отремонтированы заездные карманы, обочины и съезды.



Подряд на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги «Пермь - Екатеринбург» - Нефтяник получила компания ООО «СтройградПлюс», с которой заключен контракт на 15,236 млн руб. Во время ремонтных работ на объекте будут устроены 4 искусственные неровности, установят барьерное ограждение.



Выполнением работ по ремонту участков автомобильной дороги Пермь – Гамово займется ИП Акобян Т.Ц., цена контракта 3,058 млн руб. На объекте будет устроено 3 искусственных неровности, кроме дорожного покрытия, будут отремонтированы обочины, заменен бортовой камень.



С ООО «ДСК Магистраль» по итогам аукционных процедур заключены контракты на выполнение ремонтных работ по нескольким дорожным объектам: участков автомобильной дороги Кояново – Юг на сумму 14,613 млн руб.; автомобильной дороги «Пермь - Екатеринбург» - Нестюково», а также участков автомобильной дороги Лобаново – Насадка» (уч. Лобаново - Мостовая) на сумму 38,801 млн руб.



Контракт на выполнение ремонтных работ на автомобильной дороге «Болгары – Юго-Камский – Крылово» - «Подъезд № 1», на автомобильной дороге Юго-Камский - Оханская переправа», а также участков автомобильной дороги «Подъезд к п. Юго-Камский» на сумму 20,413 млн руб. заключен с ООО «Артинвестгрупп».



На всех объектах будут отремонтированы тротуары, оборудовано освещение, нанесена дорожная разметка, установлены новые дорожные знаки.



Конкурсные процедуры по выбору подрядчика на выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги Гамово – Заречная будут проведены позже. Дорога с переходным типом покрытия «оденется» в асфальтобетон. Объект включен в перечень нацпроекта с учетом предложений местных жителей.