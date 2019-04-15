Навигация в 2019 году в Пермском крае начнется с учетом сроков схода льда

17:44 | 17.04.2019

Обеспечение транспортного сообщения с населенными пунктами, не имеющими регулярного сообщения общественным автомобильным и железнодорожным транспортом пригородного сообщения, остается основной задачей внутреннего водного транспорта.



В Пермском крае реализуется государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1323-п, в рамках которой предусмотрено субсидирование перевозок пассажиров на пригородных водных маршрутах.



На сегодняшний день министерством транспорта Пермского края сформировано 4 маршрута водного транспорта пригородного сообщения, на протяжении которых имеются населенные пункты, не имеющие транспортного обслуживания альтернативными видами транспорта, такие, как «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды» (2-4 рейса в неделю), «Сылва – Троица – Сылва» (до Быковки – ежедневно, до Троицы – 4 рейса в неделю), «Пермь – Заречный – Пермь» (2 рейса в неделю), «Березники – Быстрая – Березники» (3 рейса в неделю).



Перевозка пассажиров по данным маршрутам осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета Пермского края на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения.



Ежегодно из бюджета Пермского края на обеспечение перевозок по 4 субсидируемым водным маршрутам выделяется более 16 млн руб., пассажиропоток на данных маршрутах в 2018 году составил 58 тыс. пассажиров.



Труднодоступные населенные пункты (отсутствует регулярное автобусное или ж/д сообщение) на протяжении маршрутов (в том числе СНТ):



По маршруту «Старые Ляды – Куликово – Старые Ляды»: Степаново, Горная Талица, Ромахино, Кривое, Заметная, Загоскино, Белоевский Кордон, Конец гор, Заозерье, Куликово.



По маршруту «Сылва – Троица – Сылва»: Быковка, Корсаково, Сухой Лог, п. Ильича, Кокшарово, Лысманово.



По маршруту «Березники – Быстрая – Березники»: Огурдино, Таман, Быстрая.



По маршруту «Пермь – Заречный – Пермь»: Трухинята, Дворцовая Слудка, Гамы, Усть-Сюзьва, Незабудка, Голый Мыс, Заречный.



В настоящее время министерством транспорта проводится процедура отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки пассажиров водным транспортом пригородного сообщения на условиях предоставления субсидии за счет средств бюджета Пермского края.



Навигация в 2019 году начнется с учетом сроков схода льда и достижения необходимых уровней воды в местах остановочных пунктов для обеспечения безопасного причаливания судов. (В 2018 г. суда на маршрутах начали свою работу с открытием навигации после 10 мая).



Подробное расписание движения судов по маршрутам будет размещено в первых числах мая на официальном сайте министерства транспорта Пермского края по адресу: http://mintrans.permkrai.ru в разделе «Водный транспорт».