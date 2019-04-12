Пермь: новости дня
19:23 | 16.04.2019
В Прикамье станут активнее привлекать подростков к занятиям спортом
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что на фоне сокращения официальной статистики заболеваемости наркоманией уровень подростковой преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, остается выше российского показателя. «Этот факт – свидетельство развития не всегда выявляемой наркомании. Поэтому наша с вами общая задача – сосредоточиться на выявляемости подростков, которые употребляют наркотики, но нигде официально по учету не проходят, – пояснил губернатор. – Параллельно нужно повышать эффективность профилактической работы и выстраивать механизмы обмена информацией о взрослых наркопотребителях, у которых есть дети».
Как отметила заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина, комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) совместно с прокуратурой Пермского края и коллегами из ГУ МВД по Пермскому краю разработала Порядок по взаимодействию субъектов профилактики при выявлении потребителей психоактивных веществ (ПАВ), как среди несовершеннолетних, так и взрослых лиц, имеющих на иждивении детей.
«Порядок предусматривает четкий механизм действий каждого ведомства по мотивации зависимых на получение наркологической помощи, зафиксирован порядок реагирования на факты отказа от медицинского освидетельствования, от наркологической помощи как в отношении несовершеннолетних, так и в отношении родителей. Кроме того, сформирована обязанность специалистов КДН направлять материалы в суд при отказе от наркологической помощи при повторных случаях правонарушений», – подчеркнула Татьяна Абдуллина. Таким образом, предполагается, что увеличится количество выявленных потребителей ПАВ и впоследствии ускорится их лечение.
По данным комиссии по делам несовершеннолетних, в 1 квартале количество выявленных потребителей наркотиков среди подростков выросло на 11%, а среди родителей – на 29%. На 12% увеличилось число направленных на консультацию к наркологу и проконсультированных врачом.
Также в ходе заседания обсудили вовлечение подростков из «групп риска» в общественно значимые проекты, трудовой и внеурочной занятости у учащихся ссузов и вузов.
Начальник управления общего дополнительного образования и воспитания при министерстве науки и образования Пермского края Лариса Калинчикова рассказала, что с подростками ведется непрерывная работа по их вовлечению в кружки, секции. «Одним из важнейших направлений этой деятельности мы считаем участие ребят в волонтерских бригадах, которые сформированы у нас в 10 техникумах. Надо сказать, что отзывы очень хорошие: когда одни ребята рассказывают другим о вреде наркотиков, это всегда очень эффективно», – отметила она.
В Прикамье активизирована работа по информированию родителей, формированию их компетенций в отношении подростков, замеченных в употреблении наркотических средств: семейные и родительские клубы есть практически в каждом муниципалитете.
Особое внимание губернатор Максим Решетников обратил на занятия подростками, находящимися в «группе риска», спортом и физической культурой. Он поручил министерству образования совместно с министерством физической культуры и спорта подключить средние специальные учебные заведения к программе развития массового спорта на базе учебных заведений. При этом в случае с колледжами и техникумами программа будет направлена на то, чтобы подростки занимались спортом и были под присмотром.
Директор Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Изгагина (ПТПИТ) Вячеслав Аспидов поделился опытом в области организации личного времени учащихся ссуза. По его словам, в одном из самых крупных техникумов Прикамья учится большое количество детей из «группы риска»: «Мы развиваем сеть творческих кружков, спортивных секций, отрядов. Стали привлекать внешних специалистов из спортивных школ, что позволило охватить на базе нашего техникума 31% обучающихся внеурочной деятельностью. Все ребята, замеченные в употреблении психоактивных веществ (ПАВ), включены в такие кружки».
Напомним, в Прикамье разработан комплекс мер, который поспособствует раннему выявлению риска социально опасного положения, в том числе по признаку употребления психоактивных веществ, и созданию системы комплексной помощи семье и ребенку. В частности, он предусматривает активное межведомственное взаимодействие и передачу необходимой информации.
Отметим, для эффективной психолого-педагогической работы с детьми в крае создается 3-уровневая модель оказания психологической помощи. На сегодня утверждена Концепция психологической помощи Пермского края, типовые положения и должностные инструкции, с 2019 года в 6 межмуниципальных филиалах краевого психологического центра организована психологическая помощь 2-го уровня, в них будет сосредоточена помощь кризисных психологов и медиаторов.
Концепция предполагает, что школы станут образовательными центрами не только для детей, но и для родителей по разным вопросам воспитания, развития, безопасности.
© «Вечерние Ведомости»
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