Пермь: новости дня
17:36 | 16.04.2019
Валерий Сухих поздравил победителей парламентского журналистского конкурса
Председатель краевого парламента Валерий Сухих вручил дипломы и поздравил победителей, отметив, что за прошедшие годы установились крепкие парламентские традиции сотрудничества с представителями средств массовой информации, такие, как открытость, гласность, проведение прямых трансляций всех пленарных заседаний в сети Интернет и другие.
«Все эти годы депутатский корпус вместе с журналистским сообществом были участниками законотворческого процесса. Депутаты принимали решения и законы, вы писали об этом, рассказывая обо всех этапах принятия решений. Безусловно, парламент не может эффективно реализовывать свои задачи без вас, тех, кто освещает его работу. Вы обеспечиваете нам и обратную связь с нашими избирателями. И за это вам - огромные слова благодарности», - подчеркнул спикер Законодательного собрания Валерий Сухих.
Всего поступило 367 работ от авторов и редакций СМИ. Выбраны победители по 7 номинациям: краевые, муниципальные печатные и электронные средства массовой информации, интернет-издания, дебют года впервые в номинации «фотограф».
В номинации «Электронные средства массовой информации муниципальных образований» победителем стала Кузнецова Наталья Сергеевна, главный редактор телеканала «Соликамск ТВ» за создание авторских программ «Депутатский дневник» и «От первого лица».
Победителями в номинации «Печатные средства массовой информации муниципальных образований» объявлены:
- Гирко Елена Станиславовна, корреспондент газеты «Краснокамская звезда» за авторские материалы, посвященные объединительному процессу и формированию органов власти Краснокамского городского округа;
- Кетова Ирина Александровна, заместитель главного редактора газеты «Искра», г. Лысьва за серию материалов о реализации краевых и государственных программ на территории Лысьвенского городского округа;
- Вагина Марина Николаевна, заместитель главного редактора газеты «Соликамский рабочий» за серию авторских материалов о работе представительных органов власти, реализации краевых и государственных программ на территории Соликамского городского округа;
- Семина Ольга Юрьевна, главный редактор газеты «Осинское Прикамье» за серию материалов, посвященных реализации государственных программ, решениям депутатского корпуса по объединению Осинского городского округа.
Победителями в номинации «Краевые электронные средства массовой информации» определены:
- Лапшенкова Ирина Валерьевна, режиссер ГТРК «Пермь» и Пеккер Максим Викторович, корреспондент ГТРК «Пермь» за создание телевизионного цикла передач «Личное участие»;
- Рухтина Екатерина Дмитриевна, корреспондент телекомпании «ВЕТТА» за цикл телевизионных передач «В коридорах власти».
Победителями в номинации «Печатные краевые средства массовой информации» объявлены:
- Кадочников Константин Владимирович, корреспондент газеты «Коммерсантъ-Пермь» за серию материалов, посвященных изменениям в законодательстве Пермского края;
- Гусева Мария Витальевна, корреспондент газеты «Эфир» за серию материалов, посвященных мероприятиям и общественным акциям Законодательного собрания Пермского края.
Победителями в номинации «Фотография, фоторепортаж» стали:
- Кимерлинг Максим Александрович, фотокорреспондент ООО «Деловая журналистика» за цикл фотографий, опубликованных в газете «Коммерсантъ-Пермь»;
- Юдина Виталина Валерьевна, редактор газеты «Частинские вести» за серию фотоматериалов с общественных мероприятий Частинского муниципального района.
Победителем в номинации «Интернет-издания» стал Майоров Михаил Александрович, руководитель пермской редакции РИА «ФедералПресс» за серию аналитических материалов, посвященных объединительным процессам и реализации законов Пермского края.
Победителем в номинации «Дебют года» определена Коротаева Наталья Алексеевна, корреспондент газеты «Новый компаньон» за цикл материалов, посвященных реализации законов Пермского края, краевых и государственных программ.
Поздравляем победителей парламентского конкурса!
© «Вечерние Ведомости»
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