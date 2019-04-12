Три дороги в Добрянском районе отремонтируют в рамках нацпроекта

17:18 | 16.04.2019

Для ремонта участков трех дорог, расположенных в Добрянском районе, определены подрядчики, сообщает министерство транспорта Пермского края. Работы на ул. Набережной в поселке Полазна, ул. Победы в городе Добрянке и на участке дороги «Пермь – Ильинский» будут реализованы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



На ремонтируемых участках дорог заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут новую дорожную разметку, установят дорожные знаки. Кроме того, в Добрянке на тротуарах будет выделена дорожной разметкой велодорожка.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность приведения в порядок и содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.



Ремонтировать дорогу протяженностью 1,029 км на ул. Победы в Добрянке будет компания ООО «ТСК». Стоимость контракта составила 34,6 млн рублей. Два участка дороги по ул. Набережной в поселке Полазна общей протяженностью 2,9 км отремонтирует ООО «СК «ТРАНССТРОЙ». Цена контракта составляет 24,875 млн рублей.



Еще один участок дороги «Пермь – Ильинский» протяженностью 0,685 км, для ремонта которого определился подрядчик, расположен между поселками Сенькино — Усть-Гаревая. Реконструировать дорогу будет ООО «Граунд». Цена контракта составляет более 4,6 млн рублей.



Общая сумма контрактов на ремонт трех дорог составит 64,1 млн рублей.



Напомним, в начале месяца Пермский край заключил соглашение с Росавтодором на предоставление из федерального бюджета почти 1,2 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в рамках проекта в Прикамье в текущем году планируется реализовать 55 объектов: отремонтировать 78,4 км дорог, реконструировать 9,1 км и построить 3,3 км, что позволит обеспечить прирост нормативного состояния дорог для достижения значений показателей, сообщает министерство транспорта Пермского края.