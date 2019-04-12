Пермь: новости дня
17:18 | 16.04.2019
Три дороги в Добрянском районе отремонтируют в рамках нацпроекта
На ремонтируемых участках дорог заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут новую дорожную разметку, установят дорожные знаки. Кроме того, в Добрянке на тротуарах будет выделена дорожной разметкой велодорожка.
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность приведения в порядок и содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.
Ремонтировать дорогу протяженностью 1,029 км на ул. Победы в Добрянке будет компания ООО «ТСК». Стоимость контракта составила 34,6 млн рублей. Два участка дороги по ул. Набережной в поселке Полазна общей протяженностью 2,9 км отремонтирует ООО «СК «ТРАНССТРОЙ». Цена контракта составляет 24,875 млн рублей.
Еще один участок дороги «Пермь – Ильинский» протяженностью 0,685 км, для ремонта которого определился подрядчик, расположен между поселками Сенькино — Усть-Гаревая. Реконструировать дорогу будет ООО «Граунд». Цена контракта составляет более 4,6 млн рублей.
Общая сумма контрактов на ремонт трех дорог составит 64,1 млн рублей.
Напомним, в начале месяца Пермский край заключил соглашение с Росавтодором на предоставление из федерального бюджета почти 1,2 млрд рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в рамках проекта в Прикамье в текущем году планируется реализовать 55 объектов: отремонтировать 78,4 км дорог, реконструировать 9,1 км и построить 3,3 км, что позволит обеспечить прирост нормативного состояния дорог для достижения значений показателей, сообщает министерство транспорта Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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