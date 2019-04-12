В центре Перми идут рейды по парковке на газонах

14:00 | 16.04.2019

Администрация Ленинского района начала ежедневные рейды по выявлению припаркованных на газонах машин. Нарушители правил благоустройства получают штраф.



По правилам благоустройства и содержания территории в краевой столице заезд автомобилей и их парковка на газонах запрещена. В ходе рейдов на недобросовестных автомобилистов составляется протокол об административном правонарушении; затем его рассмотрят на административной комиссии для вынесения штрафа.



Горожане могут сообщать о случаях парковки на газоне в отдел благоустройства, напоминают в администрации Ленинского района. Штраф для физических лиц составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, для юридических – от 15 до 30 тысяч рублей.