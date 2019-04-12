Пермский край выбрал самых талантливых студентов

13:01 | 16.04.2019

15 апреля Пермский край выбрал самых ярких и талантливых студентов. В Перми в ДК им. Солдатова состоялся большой гала-концерт региональной Студенческой концертно-театральной весны. Теперь лучшие творческие номера вузов объединят в одну программу, и ребята представят наш регион в финале Российской студенческой весны, который с 14 по 18 мая пройдет в Перми.



В этом году за победу в главном молодежном творческом событии боролись более 3000 студентов из 14 высших учебных заведений Прикамья.



Отличительной чертой студвесен по всей России в этом году является онлайн-трансляция ключевых событий. Пермский край как столица Российской студенческой весны этого года поддержал курс «на онлайн». Наряду со зрителями в зале, за выступлениями пермяков через прямую трансляцию в социальных сетях следили почти 23 000 человек со всей России.



В этом году наибольшее количество гран-при – 5 из 10 – взяли студенты «Пермского национального исследовательского политехнического университета». Главные награды распределились следующим образом:



- «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» – 5 гран-при в направлениях: «Театральное», «Танцевальное», «Музыкальное», «Видео», «Студенческий театр»;



- «Пермский государственный национальный исследовательский университет» – 2 гран-при в направлениях «Музыкальное», «КВН»;



- «Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова» – гран-при в направлении «Танцевальное»;



- «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» – гран-при в направлении «Оригинальный жанр»;



- «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» – гран-при «Лучший гала-концерт».



Фестиваль «Студенческая весна» для многих — это взлетная полоса к успеху, он продвигает талантливую молодежь и открывает новые имена. В разные годы победителями и участниками проекта были известные сегодня всей стране Максим Галкин, Дмитрий Билан, Диана Арбенина, Евгений Гришковец, Тимур Родригез и многие другие талантливые исполнители и актеры. Не менее именитые актеры, музыканты, режиссеры, продюсеры выступают экспертами и жюри фестиваля.



В 2019 году Российская студенческая весна получила поддержку платформы «Россия – страна возможностей».