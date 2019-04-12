Промышленный индекс Пермского края вырос на 1,5%

18:30 | 15.04.2019

За первые три месяца 2019 года индекс промышленного производства Пермского края вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Пермьстат. Это стало возможным благодаря росту производства в сфере обрабатывающей промышленности, добыче полезных ископаемых, машиностроения, а также обеспечения электрической энергией, газом и паром, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений.



В целом за три месяца по промышленным видам экономической деятельности отгружено продукции собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму в 415 млрд рублей.



По словам замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, рост промпроизводства, среди прочего, стал возможен благодаря своевременному обеспечению заказами региональных предприятий, а также качественной подготовке кадров и постоянному взаимодействию власти и бизнеса. «Возросла добыча сырой нефти, отмечен рост по производству коксо-нефтепродуктов и химических веществ. Также произошел значительный рост металлургического производства, связанный с загрузкой заказами Лысьвенского металлургического завода», — отметила она.