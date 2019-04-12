Пермские каратисты привезли с Кубка Европы две золотые медали

17:55 | 15.04.2019

В Норвегии состоялся Кубок Европы по сётокан каратэ. На турнир съехались 316 спортсменов из 23 стран.



В состав сборной России вошли и четыре спортсмена федерации восточного боевого единоборства – воспитанники пермской спортивной школы олимпийского резерва по каратэ. Пермские спортсмены принесли в «копилку» сборной страны две золотые медали. Евгений Ханецкий, Максим Вотяков и Владислав Ерохин завоевали первое место в разделе «командное ката» среди мужчин. В составе команды по кумите среди юниоров «золото» выиграл Афсан Заидов.