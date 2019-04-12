На Red Bull 400 в Прикамье заявились более 1100 человек

16:58 | 15.04.2019

25 мая Чайковский в третий раз примет мировую серию Red Bull 400. Участникам забега предстоит покорить трамплин-трассу длиной 400 метров с уклоном в 35 градусов. Экстремальные забеги на трамплины пройдут в 15 странах: Казахстане, Финляндии, США, Японии, Норвегии, Чехии, Швейцарии, Канаде, Италии, Франции, Германии, Словакии, Австрии и Словении.



На сегодняшний день на участие в забеге в Прикамье зарегистрировались уже 1148 человек из 18 регионов России, 701 атлет уже подтвердил участие, оплатив билеты. В Прикамье соберутся спортсмены из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Волгоградской, Ивановской, Новосибирской, Омской, Самарской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, Республик Удмуртия, Башкортостан, Марий-Эл, Татарстан и Пермского края.



Главное условие забега — участники должны быть старше 16 лет. Участие в нем могут принять женщины, мужчины и смешанные команды.



Стоит отметить, что в этом году участники Red Bull смогут не просто посоревноваться в выносливости, но и совершить чудо, перечислив в личном кабинете участника любую сумму в фонд «Дедморозим» на приобретение аппаратов, помогающих дышать тяжелобольным детям.



Более подробную информацию о забеге и регистрации можно найти на сайте Федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Пермского края http://skijumping.ru/redbull400.



Впервые забег Red Bull 400 был проведен в 2011 году в австрийском городе Бишофсхофене. С тех пор в соревнованиях принимают участие тысячи человек со всего света. В России забег впервые состоялся в 2017 году в городе Чайковский и собрал более 400 участников. В прошлом году число участников выросло до 700.