В Прикамье проверят системы оповещения

03:17 | 14.04.2019

16 апреля с 11:20 до 12:00 в Перми и Пермском крае завоют сирены. ГУ МЧС по Пермскому краю просит сохранять спокойствие: это будет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения с запуском электросирен и речевого оповещения.



Во время проверки сигнал электросирен «Внимание всем!» можно будет услышать на предприятиях и в социальных учреждениях, а также на улицах.