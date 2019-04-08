В Перми начался городской экологический конкурс «Эколашка»

19:09 | 12.04.2019

К участию приглашаются детские сады города.



Управление по экологии и природопользованию администрации Перми объявило старт приема заявок на участие в конкурсе «Эколашка-2019».



Цель конкурса: формирование основ экологической культуры дошкольников с помощью природоохранных акций. Он пройдет с 3 июня по 16 сентября.



В ходе реализации проектов дошкольникам предстоит узнать азы экологической грамотности: осознанно-бережного отношения к природе, людям, окружающему миру, познакомиться с пермскими ООПТ, малыми реками, узнать много интересного о городских лесах.



Проекты принимаются в бумажном и электронном носителях до 6 мая в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми по адресу: улица Советская, 22, кабинет 303. Положение о конкурсе здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/news/2019/04/Polozhenije_Ekolashka-2019.pdf.



По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефону 212-71-34, а также по электронной почте ecolog_uep@bk.ru. Конкурсная комиссия определит проекты победителей до 15 мая.