Пермь: новости дня
18:43 | 12.04.2019
Выбран лучший учитель Пермского края
Абсолютного победителя, победителя в номинации «Учитель общего образования» на региональном уровне и всех участников конкурса поздравил губернатор Пермского края Максим Решетников. Глава Прикамья отметил, что все, кто принял участие в конкурсе, уже победители. «Вы вышли из зоны комфорта, пошли за новыми навыками, новыми знаниями, сделали большой шаг вперед. Каждый год в конкурсе участвует 150-180 преподавателей, и каждый раз это новые лица, — отметил губернатор. – Сейчас мы с вами находимся на пороге больших изменений – в регионе будет введен сервис «Электронная школа». Он должен предоставить вам и детям новые возможности в освоении знаний. Мы взяли самый современный опыт, которые есть в стране, и сейчас нам вместе предстоит адаптировать эту платформу для использования в наших школах».
Абсолютной победительницей краевого конкурса «Учитель года» стала Ольга Ляшенко, учитель русского языка и литературы лицея №10 города Перми. Победительница краевого конкурса представит Прикамье на федеральном уровне. По словам Ольги Ляшенко, для нее конкурс стал соревнованием со страхами и неуверенностью. «Самая большая награда — это опыт, опыт работы с другими учителями, с талантливыми детьми», — поделилась победительница.
Председатель жюри, ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Колесников отметил, что особенностью конкурса этого года стала ориентация на эмоциональный интеллект. «Это важный аспект, постоянно возникают дискуссии о том, как долго просуществует профессия педагога. Я убежден, что это вечная специальность. Эмоциональный интеллект — это как раз тот аспект работы учителя, который никогда не сможет заменить ни один гаджет», — подчеркнул он.
Заслуженные награды педагогам вручили в 7 номинациях. Независимый эксперт по вопросам образования, член штаба Общероссийского народного фронта в Пермском крае Галина Гутник поздравила с победой в номинации «Педагог дошкольного образования» воспитателя детского сада №233 Евгения Пепеляева и учителя технологии школы дизайна «Точка» Елену Бабушкину – с победой в номинации «Педагогический дебют».
Ректор Пермского государственного института культуры, заслуженный работник культуры РФ, профессор Людмила Дробышева-Разумовская вручила награды победителям в номинации «Педагог социально-психологической службы» Наталье Дерюшевой из школы №18 для обучающихся с ОВЗ и в номинации «Лидер воспитания»: заместителям директора лицея №9 Наталье Мокрушиной и Оксане Ходыревой.
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае поздравил с победой преподавателя Лысьвенского политехнического колледжа Любовь Лунёву в номинации «Педагог профессионального образования» и Ирину Прокофьеву из Центра детского творчества «Ритм» в номинации «Педагог дополнительного образования».
Призерами конкурса стали 16 педагогов, еще 10 педагогов получили специальные призы конкурса. Кроме того, в честь юбилейного конкурса были вручены памятные медали 78 педагогам – участникам всероссийских этапов профессиональных конкурсов прошлых лет.
Абсолютный победитель краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель-2019» получит премию губернатора Пермского края в размере 500 тысяч рублей, победители в остальных номинациях также получат денежные премии и образовательные стажировки.
За 30 лет проведения краевого конкурса «Учитель года» участие в нем приняли почти 4500 педагогов и руководителей образовательных учреждений, более 550 участников поднимались на пьедестал. 80 человек из 19 муниципалитетов представляли Пермский край в 17 всероссийских и окружных конкурсах.
© «Вечерние Ведомости»
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