Пермские каратисты привезли «золото» с международного турнира

18:04 | 11.04.2019

В Минске состоялся международный турнир по киокушинкай Belarus Open Cup 2019. В нем приняли участие более 720 спортсменов из России, Беларуси, Польши, Украины, Румынии, Бразилии и других стран.



Честь Прикамья на международном турнире защищали воспитанники пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай». Все они завоевали золотые медали. Роман Пархоменко стал первым в дисциплине «кумитэ» среди мужчин в весовой категории до 70 кг. Алексей Галинов завоевал первое место в дисциплине «ката», а Василина Балабанова победила в «ката» среди женщин.