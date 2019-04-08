Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Пермь: новости дня


 

16:07 | 11.04.2019

В Прикамье за три года отремонтируют около 100 «предаварийных» домов

11 апреля на заседании правительства Пермского края обсудили ход реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, в период с 2018 по 2019 годы в Прикамье было обследовано 2 тысячи домов. Выяснилось, что 100 из них являются аварийными и будут исключены из программы, еще 500 домов относятся к предаварийным – «проблемным».

По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, для решения этой проблемы краевым правительством была разработана специальная подпрограмма ремонта такого «предаварийного» жилья. Подпрограмма позволит привести в нормативное состояние около 100 «ветхих» домов и предотвратить переход этих домов в ряд аварийных. В этих домах Фонд будет ремонтировать крыши, фасады, фундаменты и электрику. Конкретные виды работ по каждому дому Фонд определит по результатам обследования.

«Предусмотрели на ближайшую трехлетку 150 млн рублей из краевого бюджета дополнительно, сверх того, что люди платят, — подчеркнул губернатор. — Направляться эти средства будут на условиях софинансирования: 40% — это деньги, собранные жителями в фонд капремонта, и 60% — это средства, которые мы из бюджета добавляем. При необходимости добавим больше».

По словам и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, долгое время ремонт таких домов откладывался, так как взносов собственников не хватало с учетом малой этажности таких домов и их технического состояния. «Средняя стоимость ремонта одного такого дома составляет 3 млн рублей. Однако средняя сумма начисленных платежей с собственников таких домов за время действия программы капремонта составляет всего около 1,5 млн рублей. Для этого правительство и вводит механизм софинансирования», — пояснил министр.

В подпрограмму будут включаться «предаварийные» дома, прошедшие комплексное обследование. Работы по ремонту «предаварийных» домов Фонд начнет уже в 2019 году.

Отметим, что всего в программе капитального ремонта Пермского края на общем счете находится порядка 9 тысяч домов. Фонд капитального ремонта Пермского края планирует провести комплексное обследование всех этих домов до конца 2020 года. В настоящее время порядка 2000 домов уже прошли комплексное обследование.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

16:19 | 11.04.2019
Форум «Мусульманский мир» в этом году расширил географию участников

16:07 | 11.04.2019
В Прикамье за три года отремонтируют около 100 «предаварийных» домов

16:01 | 11.04.2019
Екатеринбуржца, напавшего с ножом на мать, приговорили к семи годам

15:32 | 11.04.2019
В Екатеринбурге в День космонавтики запустят 12 ракет

15:12 | 11.04.2019
На 87-м году жизни скончался уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин

14:46 | 11.04.2019
Труп пролежал в коллекторе полтора года: на Урале бездомного осудили на 11 лет за убийство

14:31 | 11.04.2019
Устанавливающий ответственность за нарушения благоустройства законопроект прошел в думу Зауралья

14:19 | 11.04.2019
Услуга добавочного номера для сотрудников повысит эффективность коммуникации с клиентами

14:14 | 11.04.2019
Антон Шипулин подал документы на праймериз «Единой России»

14:09 | 11.04.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Всё это семья»

13:34 | 11.04.2019
В Екатеринбурге таможенники и полицейские изъяли из магазина крупную партию «серой» техники

13:17 | 11.04.2019
Уральский боксер сразится за титул чемпиона мира с британским соперником

13:12 | 11.04.2019
Рисунки пермских детей покажут на выставке в китайском Циндао

13:07 | 11.04.2019
Прокуратура отреагировала на коммунальную аварию в Артемовском

13:03 | 11.04.2019
Среднее время ожидания в пермских МФЦ снизилось более чем в 2,5 раза

12:52 | 11.04.2019
Хотел повзрослеть: в Серове подростка будут судить за изменение возраста в паспорте

12:47 | 11.04.2019
Пермякам напомнят о мерах безопасности детей

12:38 | 11.04.2019
Юная пермячка стала финалисткой научного конкурса на Московском международном салоне образования

12:33 | 11.04.2019
Холодную воду в Артемовском планируют вернуть к двум часам дня

12:12 | 11.04.2019
Состоялся аукцион по аренде земли у Театра драмы

12:07 | 11.04.2019
На трассе Екатеринбург — Шадринск легковушка разбилась о МАЗ: двое погибших

11:48 | 11.04.2019
В Кушве управляющую компанию оштрафовали за падение снега на девочку

11:25 | 11.04.2019
В Екатеринбурге ограбили отделение «Райффайзенбанка» на улице Уральской

11:11 | 11.04.2019
Более 56 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

10:50 | 11.04.2019
На Урале уничтожили полторы тонны яблок, груш и шампиньонов

10:46 | 11.04.2019
Проект строительства хирургического центра при онкодиспансере в Кургане отправили на доработку

10:36 | 11.04.2019
В Екатеринбурге сотрудников ДЭУ научили чистить улицы с помощью моек высокого давления

10:07 | 11.04.2019
Суд отправил Владислава Рябухина в колонию на 22 дня

09:44 | 11.04.2019
Ночью на улице Чапаева загорелась «Лада Калина»

09:31 | 11.04.2019
Свердловская колония подала в суд на правозащитную организацию

10.04.2019

22:19 | 10.04.2019
В Перми проводится проверка по факту отравления школьников

22:05 | 10.04.2019
В Артёмовском около сотки домов остались без холодной воды

21:30 | 10.04.2019
Екатеринбургский ФК «Урал-2» одержал победу над командой «Уфа-2»

20:54 | 10.04.2019
На футбольном матче в Екатеринбурге болельщик украл упавший у девочки телефон

20:04 | 10.04.2019
В Екатеринбурге уже почти три недели разыскивают пропавшего мужчину

19:47 | 10.04.2019
Эвакуировали пять детей и 12 взрослых: в Верхней Пышме загорелась квартира





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 