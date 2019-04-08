Пермь: новости дня
22:19 | 10.04.2019
В Перми проводится проверка по факту отравления школьников
СУ СКР по Пермскому краю сообщает о доследственной проверке. Уточняется количество заболевших, состояние их здоровья и предварительный диагноз. В школьной столовой, на кухне и на складе, изъяты остатки пищи, образцы воды, проводятся исследования. Следователи опрашивают представителей администрации школы и лиц, участвовавших в организации питания. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
© «Вечерние Ведомости»
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10.04.2019
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