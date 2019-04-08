В Перми объявлен аукцион на строительство нового муниципального приюта для животных

19:42 | 10.04.2019

Новый приют появится в Индустриальном районе на улице Верхнемуллинской, 106а.



В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми рассказали, что новый приют сможет одновременно содержать до 350 животных. Он будет расположен на площади в один гектар. Ознакомиться с аукционной документацией можно здесь: http://www.zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0156300008719000049. Аукцион состоится 6 мая. После заключения муниципального контракта подрядная организация начнет строительные работы.



В новом приюте будут оборудованы операционные и послеоперационные помещения, площадка для выгула собак. По проекту в приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, а также вольеры для содержания животных на карантине, также будет установлено видеонаблюдение.



Планируется, что строительные работы начнутся уже в 2019 году и завершатся весной 2020 года.



В настоящее время МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» проводит активную работу по поиску новых хозяев для собак, находящихся на содержании приюта, а также по разъяснению особенностей ухода за животными. На начало апреля новым хозяевам выдано 327 собак.



На сайте «Природа города Перми» (http://www.prirodaperm.ru/) каждый желающий может посмотреть фотографии питомцев и выбрать себе друга.



Напомним, информацию о местах нахождения безнадзорных собак необходимо направлять по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или оставлять по телефону: 263-14-94. Обращение будет принято в работу только в случае сообщения полного имени (фамилия, имя, отчество), контактного телефона и адреса, по которому находятся безнадзорные животные.