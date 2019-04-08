Пермяки в седьмой раз напишут «Тотальный диктант»

19:30 | 10.04.2019

13 апреля в 13:00 каждый желающий сможет написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Пермяки напишут фрагмент текста Павла Басинского, российского писателя, литературоведа и литературного критика.



Традиционно площадками акции становятся вузы и библиотеки, но «Тотальный диктант» не перестает удивлять. В этом году после диктанта можно вновь посетить бесплатно интересные экскурсии, ведь площадками диктанта станут исторический парк «Россия – моя история», Ботанический сад Пермского государственного национального исследовательского университета, Музей пермской артиллерии.



Впервые к диктанту присоединились Коворкинг в «Технопарке Пермь» и Дом актера. На площадке ПГНИУ будет организован тест «TruD» для изучающих русский язык как иностранный.



География «Тотального диктанта» с каждым годом растет. В этом году диктант смогут написать жители Пермского района в Бершети, Гамово, Кондратово, Курашиме, Кукуштане, поселках Юг, Сылва, Юго-Камский, Нижний Пальник.



Диктант прочитают уже знакомые для участников «диктаторы». Некоторые пермяки выбирают площадки с уже полюбившимися «диктаторами», а тем, кто первый раз участвует в акции, предстоит сложный выбор, к кому в аудиторию идти писать диктант: к преподавателю-филологу или к «звездному» диктующему.



Традиционно на большинстве площадок диктовать текст будут филологи: учителя и преподаватели вузов. На главных городских площадках текст прочитают известные теле- и радиоведущие, актеры и режиссеры, журналисты и общественные деятели. Так, например, в библиотеке им. Горького диктаторами станут радиоведущий «Нашего радио» Андрей Шмурай, директор центра развития речи «Звучи!» Сергей Двинянинов, генеральный продюсер фитнес-центра «Колизей» Сергей Лекомцев, ведущие ГТРК «Пермь» Марина Печенова и Лариса Стрельникова.



Нововведение «Тотального диктанта-2019» – площадка для педагогов. На базе гимназии №33 учителя смогут проверить свои знания русского языка, текст для них продиктуют молодые чтецы – победители и финалисты всероссийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19».



Обращаем внимание, что на некоторые площадки регистрация обязательна. Полный список площадок, диктующих и условия регистрации можно уточнить на сайте проекта: https://totaldict.ru/.