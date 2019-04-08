Планетарий приглашает пермяков на День космонавтики в свой день рождения

19:24 | 10.04.2019

Праздничные мероприятия в Пермском планетарии (бульвар Гагарина, 27а) пройдут 12 апреля.



Начнется череда мероприятий в 09:40 с викторины «108 минут над Землей», в ходе которой ребятам будут задавать вопросы по развитию космонавтики. В 10:00 начнется космический рейс «Ну, погоди!». Маленькие зрители отправятся в космическое путешествие по планетам Солнечной системы, узнают о перегрузках и невесомости, которые испытывают космонавты в полете.



В 11:00 на видовой площадке планетария состоится авиашоу «Детский космодром» - запуск моделей ракет. В 11:30 начнется программа «Сказочная история о полетах в космос».



В 12:30 в фойе планетария откроется экспериментальная лаборатория «Занимательный космос», в ходе которой будут проходить опыты и эксперименты, участникам объяснят термины: гравитация, невесомость, вакуум, поверхностное натяжение.



В 13:00 запланировано проведение лекции «Колумб Вселенной», посвященной Юрию Гагарину, первым полетам в космос и людям, готовившим эти полеты.



В этот же день в 13:45 пройдет мастер-класс по созданию летательных аппаратов из бумаги способом «оригами». Далее зрителей ждет спектакль оптического театра «Ключ на старт!». Он начнется в 14:30.



В 15:30 в фойе заработает «Бюро космических любопытностей», где дети разгадают космические загадки и услышат стихи о космосе.



В 16:00 стартует полнокупольная программа «Круиз по Солнечной системе». Зрители совершат полет на космическом корабле среди планет Солнечной системы в формате цифровой полнокупольной проекции, созданной специально для Пермского планетария. Аппарат продемонстрирует звездное небо, а у гостей будет возможность полюбоваться созвездиями северного полушария небесной сферы, увидеть «эффекты» звездного зала.



В 19:00 начнется программа «Под звездным небом планетария». Зрители смогут совершить путешествие по Солнечной системе, побывать на Луне и узнать, когда в Перми можно будет наблюдать полное солнечное затмение.



В течение дня в фойе планетария будет проходить демонстрация видеосюжетов от РОСКОСМОСА и звучать поздравления космонавтов с Международной космической станции (МКС).



Кроме того, при ясном небе с 12:00 до 15:00 можно будет совершить «Визит к Солнцу» - понаблюдать Солнце в телескоп «CORONADO», а с 12:00 до 19:00 на площадке у планетария полюбоваться панорамным обзором города в бинокуляр.