Пермь: новости дня
15:17 | 10.04.2019
В Перми будет ограничено движение транспорта по Компросу
Движение по нечетной стороне Комсомольского проспекта в районе перекрестка с улицей Революции будет закрыто с 00:00 13 апреля до 05:00 15 апреля, пояснили в МКУ «Пермблагоустройство». Затем с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля закроется движение по четной стороне Компроса в районе здания «Пермэнерго». Объезд – по улицам Краснова, Куйбышева, Глеба Успенского. Работы будут вестись в выходные для снижения влияния на транспортную обстановку.
Автобусы в выходные 13-14 апреля и 20-21 апреля пойдут в объезд по ул. Куйбышева или Сибирской. 20-21 апреля автобусы №1, 5, 19, 59 в направлении ЦКР направятся по ул. Куйбышева, автобусы №10, 13, 66, 74 – по Сибирской. В обратном направлении автобусы пойдут по Комсомольскому проспекту.
Маршрут автобуса №60 укоротится до Октябрьской площади. Троллейбусы №1, №5 отправятся по укороченному маршруту «Улица Гусарова – Комсомольская площадь», №12 - по укороченному маршруту «Улица Милиционера Власова – ЦКР». Схема движения общественного транспорта 13-14 апреля здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/pages/196/img_1554947877.jpg, на 20-21 апреля – здесь: http://www.gorodperm.ru/upload/pages/196/img_1554917195.jpg.
© «Вечерние Ведомости»
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