Пермь: новости дня
14:09 | 10.04.2019
Пермские технопарки за неделю пополнились шестью новыми резидентами
Заявки на резидентство в «Морион Диджитал» подали компании ООО «Биллинговые системы», ООО «Вектор», в «Технопарк Пермь» — ООО «Цифровой технопарк», ООО «ФДС», ООО «Промышленная кибернетика» и ООО «Национальная система контроля».
В технопарке «Морион Диджитал» на данный момент размещается более 80 компаний, среди них такие крупные предприятия и резиденты, как «ЭР-Телеком» — ведущий оператор телеком-услуг и «Морион» — производитель уникального телекоммуникационного оборудования. На получение статуса резидента претендует один из наиболее известных пермских робототехнических стартапов — Promobot. Предполагается, что объем налоговых поступлений от резидентов «Морион Диджитал» в течение десяти лет превысит 2 млрд рублей, а выручка резидентов за два следующих года — 1 млрд рублей.
По словам директора «Морион Диджитал» Оскара Ягафарова, на площадке технопарка планируется разместить не менее 50 новых проектов. «Несмотря на то, что официального открытия у нас еще не было, возможность переезда к нам рассматривают еще 25 компаний. Среди них — производители электроники и разработчики программного обеспечения», — подчеркнул он.
Среди заявок в «Технопарк Пермь» можно отметить компанию «ФДС», которая занимается разработкой информационно-аналитических систем для промышленных предприятий, корпораций, а также федеральных и региональных органов власти. Среди разработок — ситуационный центр «Умный город», системы для мониторинга деятельности предприятий и холдингов, система анализа закупок и контрактов. В перспективах развития — увеличение объема продаж в 10 раз и открытие представительств за рубежом.
Директор «ФДС» Марина Кудринская ключевой особенностью технопарка считает возможность кооперации. «Все наши соседи в технопарке — потенциальные соисполнители какого-нибудь крупного совместного контракта, причем наши компетенции не повторяются, а чаще именно дополняют друг друга. Мы тесно общаемся, взаимодействуем, делимся опытом, помогаем друг другу», — рассказала Марина Кудринская.
Как отмечают представители «Технопарка Пермь», первыми резидентами стали ООО «Национальная система контроля», «ФДС», «Цифровой технопарк», «Промышленная кибернетика». В ближайшие два месяца планируется заключить такие соглашения с более чем 10 компаниями, расположенными в технопарке. Всего технопарк на данный момент насчитывает 25 профильных компаний.
Губернатор Пермского края Максим Решетников во время осмотра технопарка «Морион Диджитал» с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым отмечал, что в планах региональных властей до 2020 года организовать в Прикамье более ста тысяч квадратных метров современного офисного пространства с развитой инфраструктурой. Развитие технопарков, по словам губернатора, даст новый импульс развитию ИКТ-сектора.
Напомним, 2 апреля во время рабочей поездки в Пермь председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев ознакомился с работой технопарка «Морион Диджитал». Президент и генеральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал Дмитрию Медведеву, что ранее на переговорах с руководством «Сколково» обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке. Премьер-министр РФ поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми.
28 февраля 2018 года принят закон об установлении налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в границах территорий индустриальных (промышленных) парков, технопарков в сфере высоких технологий, которым установлены льготы для управляющих компаний и резидентов технопарков в сфере высоких технологий по налогам на прибыль и имущество, требования к технопаркам в сфере высоких технологий были актуализированы в соответствии с утвержденной редакцией закона.
Порядок предоставления мер государственной поддержки управляющим компаниям и резидентам технопарков в сфере высоких технологий утвержден 28 сентября 2018 года постановлением правительства Пермского края.
© «Вечерние Ведомости»
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