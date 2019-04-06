Пермские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по бадминтону

19:00 | 9.04.2019

Соревнования прошли в Бердске Новосибирской области.



В них приняли участие около 100 спортсменов. Пермь представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». Так, Михаил Корюкин занял сразу три первых места – в одиночном, парном и смешанном разрядах. Екатерина Тютикова взяла первое место в одиночном и смешанном разрядах, а также второе место в парном разряде. Мария Тютикова заняла третье место в парном разряде.