Пермь: новости дня
19:00 | 9.04.2019
Пермские спортсмены стали победителями и призерами всероссийских соревнований по бадминтону
В них приняли участие около 100 спортсменов. Пермь представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки». Так, Михаил Корюкин занял сразу три первых места – в одиночном, парном и смешанном разрядах. Екатерина Тютикова взяла первое место в одиночном и смешанном разрядах, а также второе место в парном разряде. Мария Тютикова заняла третье место в парном разряде.
© «Вечерние Ведомости»
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