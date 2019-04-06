Пермь: новости дня
18:38 | 9.04.2019
В этом году в Перми отремонтируют 114 дворов
В районных администрациях прошли заседания общественных комиссий по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2019-2022 годы. В состав общественных комиссий входят представители районных администраций, территориальных общественных самоуправлений, общественники и депутаты гордумы. Ознакомиться с подробной информацией о программе, нормативными документами можно здесь: http://www.gorodperm.ru/actions/jkh/zilisniy%20fond/gorodskay%20sreda/.
Как сообщили в департаменте ЖКХ администрации Перми, по результатам работы общественных комиссий для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2019-2022 годы было рекомендовано 185 территорий, прилегающих к многоквартирным домам, по предложениям, поступившим в 2019 году. Всего с учетом ранее включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» дворов в 2019 году планируется отремонтировать 114 дворов, прилегающих к 210 многоквартирным домам, остальные дворовые территории – в 2020-2022 годы.
Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин поручил начать работы по благоустройству дворовых территорий уже в середине мая и завершить до середины сентября.
Все вопросы по благоустройству дворов и перечню работ собственники решают и утверждают на общих собраниях.
Необходимо отметить, что хорошие дворы получаются там, где сами жители принимают активное участие в создании дизайн-проекта, а также помогают трудовым участием, например, самостоятельно высаживают деревья, создают альпийские горки и клумбы, контролируют ход работ.
В рамках этой программы в 2017 году было благоустроено 185 дворов, объединяющих 269 многоквартирных домов, в 2018 году отремонтирован 91 двор, объединяющий 216 домов.
Напомним, что в городе реализуется три программы, благодаря которым жители могут благоустроить свой двор: приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и муниципальные – «Благоустройство придомовых территорий многоквартирных домов города Перми», «Обустройство детских игровых площадок на придомовых территориях многоквартирных домов города Перми». Реализация этих программ направлена на повышение уровня комфорта проживания пермяков и рассчитана на потребности разных возрастных категорий.
С целью контроля качества и сроков выполнения работ комиссией принято решение осуществлять комиссионные выезды на объекты с привлечением инспекторов общественного контроля.
© «Вечерние Ведомости»
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