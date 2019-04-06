В Прикамье следователей будут обучать со школы

18:18 | 9.04.2019

С 1 сентября в основной общеобразовательной школе № 2 города Губахи создадут класс следственного управления СКР по Пермскому краю, сообщает пресс-служба ведомства. Соглашение подписали директор школы Наталья Мязина и руководитель краевого СУ СКР Сергей Сарапульцев.



По данным губахинской школы, учиться по такой программе смогут школьники с 10-го класса. При этом поступить «на будущих следователей» смогут учащиеся любой школы города. Отбирать девятиклассников будет специальная комиссия при участии сотрудников СУ СКР по Пермскому краю, которые также в течение учебного года будут проводить мероприятия патриотического, культурно-массового и спортивного направлений. С подробными правилами приема в класс можно ознакомиться на сайте школы http://sh2.mcikt.ru/images/load/pol10kl.pdf.



Всего, по данным администрации учебного заведения, в класс для будущих следователей планируется набрать 25 человек. В будущем количество мест может быть увеличено.



Отметим, краевые власти ведут системную работу по поддержке кадетского образования. С прошлого года в Прикамье введен новый механизм поддержки кадетских классов. Гранты в течение этого года получат 10 образовательных учреждений. По словам губернатора Пермского края Максима Решетникова, кадетство — это концентрация всех образовательных программ. В таких классах усиленная подготовка, патриотическое, нравственное, спортивное воспитание.



Вся образовательная программа спецкласса школы №2 в Губахе будет направлена на подготовку к государственной службе в следственных органах. Также в нем предусмотрено деление учеников на два профиля: физико-математический (с уклоном на обществознание, физику и математику) и социально-гуманитарный (с уклоном на правоведение, обществознание и математику).



Кроме того, для детей, обучающихся в профильном классе, при школе №2 будет организован специальный летний лагерь. В нем сотрудники СУ СКР по Пермскому краю будут проводить занятия, в частности, преподавать основы криминалистики и ставить следственные эксперименты.



Всего в регионе 5 кадетских и кадетско-казачьих общеобразовательных учреждений. В них учатся более 2,2 тыс. ребят, еще 2,5 тыс. детей учатся в кадетских классах – их в крае 27.