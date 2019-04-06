Пермь: новости дня
18:13 | 9.04.2019
В Прикамье заявление о корректировке кадастровой стоимости можно подать онлайн
Чтобы подать заявление, нужно зарегистрироваться на портале, выбрать необходимую услугу (в данном случае — один из вариантов в пункте «обращения по государственной кадастровой оценке»), заполнить предлагаемую форму и при необходимости загрузить сканы документов.
Напомним, с начала 2019 года в Прикамье действуют новые результаты определения кадастровой оценки объектов капитального строительства (коммерческая недвижимость, квартиры, гаражи и т.д.), утвержденные краевым минимущества в конце 2018 года. Отметим также, что с 2018 года в Пермском крае налогом от кадастровой стоимости облагается торгово-офисная недвижимость в собственности организаций и любая недвижимость в собственности граждан. Налог за 2018 год, впервые рассчитанный от кадастровой стоимости, граждане заплатят осенью 2019 года.
Для удобства налогоплательщиков на сайте краевого минимущества опубликован специальный сервис https://mizo.permkrai.ru/nalogkadastr/, который позволяет узнать, включено ли то или иное здание в перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости.
Как уточнил министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров, владельцы недвижимости могут внести корректировки в расчет кадастровой стоимости объектов капитального строительства бесплатно.
Отметим, при обращении в «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края» возможны два варианта действий. Первый – получение разъяснений о порядке определения кадастровой стоимости объекта. По итогам рассмотрения обращения специалистами ЦТИ ПК может быть принято решение об исправлении выявленных некорректных сведений, использованных при определении кадастровой стоимости. При этом важно, что кадастровая стоимость может быть только понижена – повышение кадастровой стоимости после уточнения информации произойти не может.
Второй вариант, когда собственник сам обнаружил ошибку. Тогда он вправе самостоятельно обратиться в ведомство с заявлением об исправлении сведений, использованных при определении кадастровой стоимости. Максимальный срок рассмотрения обращения составляет 30 дней, в течение этого времени заявитель получит ответ, а при корректировке кадастровой стоимости сведения о новой стоимости будут внесены в ЕГРН.
За первый квартал 2019 года было принято два решения о корректировке кадастровой стоимости по заявлениям правообладателей.
Кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе для исчисления налогов на имущество организаций и граждан, земельного налога, расчета арендной платы по объектам недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности, выкупной цены, государственной пошлины при вступлении в наследство и т. д.
© «Вечерние Ведомости»
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