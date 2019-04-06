В Пермь пришло десять новых автобусов

13:17 | 9.04.2019

Всего в столицу Прикамья поставлено уже 18 новых автобусов. Скоро их оснастят современными техническими средствами.



На днях в Пермь были транспортированы еще десять новых автобусов Volgabus, работающих на газомоторном топливе. Перед выходом на линию машины будут оборудованы системами видеонаблюдения, специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.



Автобус вмещает до 110 пассажиров, обладает коррозионной устойчивостью кузова, что позволит продлить срок эксплуатации. Новые низкопольные автобусы оснащены специальным откидным трапом для более комфортного доступа пассажиров в салон, а также системами отопления и кондиционирования.