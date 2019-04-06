Пермь: новости дня
19:48 | 8.04.2019
В «Горьковке» открылась выставка «Великий импресарио»
Тут можно увидеть издания из отдела редких книг и подлинные документы и фотографии из фондов музея Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
«Выставка откроет для читателей некоторые страницы жизни города и пермского театра в эпоху великих потрясений начала XX века, в период Первой мировой войны, Февральской и Октябрьской революций. На фоне этих событий стремительно появлялись новые направления в искусстве: футуристы, имажинисты, мирискусники и другие. В Париже с огромным успехом шли постановки спектаклей «Русских сезонов», а в это время в Перми театр жил своей жизнью», - поделилась заведующая отделом редких книг библиотеки Горького Марина Шпакова.
Книги, документы, фото, афиши охватывают период с конца XIX века по 1929 год. В экспозиции представлены книги из коллекции историка балета Н.П. Рославлевой (Ренэ) о знаменитых «Русских сезонах» С.П. Дягилева. Эти издания исследователь завещала «Горьковке». Тут есть программки музыкальных вечеров и спектаклей пермского театра; договор условий и правил службы хористки Варвары Шубиной в 1894-95 гг.; совместный снимок труппы театра, фотоснимки актрис.
Выставка будет работать до конца года, 16+.
Читальный зал отдела редких книг ПГКУБ им. А. М. Горького расположен в правом крыле на 4 этаже (каб. 407).
© «Вечерние Ведомости»
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